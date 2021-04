Пісня Fight for You співачки H.E.R. для фільму Юда та чорний месія отримала статуетку Оскар 2021 у категорії Найкращий саундтрек до фільму.

Нагороду H.E.R. вручила акторка та співачка Зендая під час 93-ї церемонії Оскар 2021 у Лос-Анджелесі.

Окрім Леслі Одома-молодшого на перемогу Оскар 2021 претендували: Леслі-Одом-молодший з піснею Speak Now (Одна ніч у Маямі), Celeste – Hear My Voice (Справа чиказької сімки), Husavik – My Hometown (Євробачення: Історія гурту Fire Saga) та Laura Pausini – Io sì (Seen) (Усе життя попереду).

Найкращий режисер – Оскар 2021

Режисер фільму Земля кочівників Хлоя Чжао стала лауреатом кінопремії Оскар 2021 у номінації Найкраща режисура. Про її перемогу оголосив у Сеулі режисер стрічки Паразити Пон Чжун Хо.

Т акож на нагороду претендували Лі Айзек Чун (Мінарі), Емеральд Феннелл (Перспективна дівчина), Томас Вінтерберг (Ще по одній) та Девід Фінчер (Манк).