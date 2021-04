В ніч з 25 на 26 квітня Американська кіноакадемія оголошує переможців премії Оскар 2021.

Захід одночасно відбувається в легендарному театрі Dolby та на історичній Union Station у Лос-Анджелесі.

Організатори Оскара дозволили учасникам церемонії перебувати на врученні премії без масок, поки вони залишаються в кадрі.

— Правило таке – коли ви в кадрі, ви без маски, коли ні – у масці, – оголосила на початку церемонії одна з ведучих, акторка, режисер і продюсер Анджела Бассетт.

Вона також нагадала присутнім, що всі вони були тричі протестовані на коронавірус перед врученням премії.

Найкращий фільм:

Найкращий режисер: Хлоя Чжао – Земля кочівників;

Найкращий актор:

Найкраща акторка:

Найкращий актор другого плану: Даніель Калуя за роль Фреда Гемптона у фільмі Юда і чорний месія;

Найкраща акторка другого плану: Юн Ю-Джанг – за роль Сун-джа з фільму Мінарі;

Найкращий оригінальний сценарій: Перспективна дівчина, режисер Еміральд Феннел;

Найкращий адаптований сценарій: Крістофер Гемптон і Флоріан Зеллер – фільм Батько (за п’єсою Зеллера);

Найкраща операторська робота: Ерік Мессершмідт – Манк;

Найкращий саундтрек: Fight for You – Юда і чорний месія – музика: H.E.R. і D’Mile, слова: H.E.R. і Тіара Томас;

Найкраща музика до фільму: Рен Клайс, Коя Елліот і Девід Паркер – Душа;

Найкращий анімаційний фільм: Душа (Піт Доктер і Дана Мюррей);

Найкращий документальний фільм: Піппа Ерліх, Джеймс Рід і Крейг Фостер – Мій учитель – восьминіг;

Найкращий документальний короткометражний фільм: Ентоні Джаккіно та Еліс Доярд – Колетт;

Найкращий фільм іноземною мовою: Ще по одній, режисер Томас Вінтенберг (Данія);

Найкращий ігровий короткометражний фільм: Тревон Фрі і Мартін Десмонд Роу – Два далекі незнайомці;

Найкращий монтаж: Міккель Е. Г. Нільсен – Звук металу;

Найкраща робота художника: Дональд Грем Берт (постановник), Джен Паскаль (декоратор) – Манк;

Найкращі візуальні ефекти: Ендрю Джексон, Девід Лі, Ендрю Локлі та Скотт Фішер – Тенет;

Найкращий дизайн костюмів: Енн Рот – Ма Рейні: мати блюзу;

Найкращий звук: Ніколас Беккер, Хайме Бакшт, Мішель Куттоленк, Карлос Кортес і Філіп Блад – Звук металу;

Найкращий грим та зачіски: Матікі Анофф, Мія Ніл і Ларрі М. Черрі – Ма Рейні: мати блюзу;

Найкращий анімаційний короткометражний фільм: Вілл МакКормак і Майкл Гов’є – Якщо щось трапиться, я люблю вас.

Найкращі вбрання на Оскарі 2021

93-я церемонія вручення Американської кіноакадемії традиційно розпочалася з червоної доріжки.

Факти ICTV зробили добірку найкращих образів церемонії Оскар 2021.