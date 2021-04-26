Режисер фільму Земля кочівників Хлоя Чжао стала лауреатом кінопремії Оскар 2021 у номінації Найкраща режисура. Про її перемогу оголосив у Сеулі режисер стрічки Паразити Пон Чжун Хо.

Земля кочівників розповідає про життя людей, які втратили житло і відтепер живуть кочовим життям на Заході США у будинках на колесах, перебиваючись тимчасовими заробітками.

Для Хлої Чжао це перший Оскар у кар’єрі попри лише третю кінороботу. Прем’єра її першої стрічки Пісні, яких мене навчили брати відбулася на кінофестивалі Санденс, а друга стрічка Наїзник була позитивно сприйнята критиками.

За Землю кочівників вона також отримала нагороди за найкращу режисуру на церемонії вручення премії Золотий глобус, а також від BAFTA.

Окрім Хлої Чжао на нагороду претендували Лі Айзек Чун (Мінарі), Емеральд Феннелл (Перспективна дівчина), Томас Вінтерберг (Ще по одній) та Девід Фінчер (Манк).

Найкращий іноземний фільм

Фільм Ще по одній став лауреатом кінопремії Оскар 2021 у номінації Найкращий іноземний фільм.

Про перемогу стрічки оголосила акторка Лора Дерн під час 93-ї церемонії вручення нагород Оскар в театрі Dolby в Лос-Анджелесі. Статуетку отримав режисер фільму Томас Вінтенберг.