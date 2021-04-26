Френсіс Макдорманд стала лауреатом кінопремії Оскар 2021 у номінації Найкраща жіноча роль за роль у фільмі Земля кочівників. Нагороду їй вручила Рене Зелвегер.

Фільм Земля кочівників розповідає про жінку, яка втратила всі гроші через економічну кризу і тепер кочує Америкою у пошуках підробітку.

Для акторки це вже третя статуетка Оскар у кар’єрі. Вперше вона отримала нагороду у 1997 році за роботу у фільмі Фарго, а вдруге – у 2018 році за роль у стрічці Три білборди за межами Еббінга, штат Міссурі.

Окрім Макдорманд на нагороду Оскар 2021 претендували: Андра Дей (Сполучені Штати проти Біллі Голідей), Ванесса Кірбі (Фрагменти жінки), Віола Девіс (Ма Рейні: мати блюзу) та Кері Малліґан (Перспективна дівчина).

Найкращий актор – Оскар 2021

Попри те, що кінокритики пророчили статуетку Чедвіку Боузману, який міг удостоїтися Оскара посмертно, перемогу у категорії Найкраща чоловіча роль здобув Ентоні Гопкінс.

83-річного актора відзначили за роль літнього чоловіка Ентоні у стрічці Батько.

Також на нагороду Оскар 2021 претендували: Різ Ахмед (Звук металу), Чедвік Боузман (Ма Рейні: мати блюзу), Ґері Олдмен (Манк) та Стівен Ян (Мінарі).