Церемонія нагородження Оскар 2021 – найбільш очікувана подія у світі кіноіндустрії. На головну премію року зібралися зірки кіно, музиканти, моделі та інші гості.

На сторінках в соціальних мережах знаменитості активно діляться фотографіями з церемонії нагородження. Хтось публікує закулісні кадри, а хтось – знімки, зроблені під час підготовки до Оскару.

Що постили зірки на премії Оскар 2021 – дивіться в добірці Фактів на ICTV.

Різ Візерспун

Акторка Різ Візерспун на сторінці в Instagram продемонструвала образ, який вона обрала для церемонії. Зірка стала однією з тих, хто вручав нагороди переможцям.

Гленн Клоуз

Акторка Гленн Клоуз показала, як готувалася до кінопремії. На світлині зірка позує в халаті зі склянкою напою в руках.

Кері Малліган

Акторка Кері Малліган дуже відповідально поставилася до свого зовнішнього вигляду на церемонії Оскар 2021. У соціальній мережі зірка показала відео, на якому готується до заходу.

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Марія Бакалова

Перед виходом на червону доріжку акторка Марія Бакалова поділилася фото, на якому постала у розкішній білій сукні. Дівчина зізналася, що пишається своєю причетністю до церемонії Оскар 2021.

Лора Дерн

Акторка Лора Дерн розпочала підготовку до церемонії з перевірки на коронавірус.

Найкращий фільм за версією Оскар 2021

Фільм Земля кочівників отримав премію Оскар 2021 у номінації Найкращий фільм.

Режисером стрічки є Хлоя Чжао. Нагороду творцям стрічки вручила легендарна акторка Ріта Морено. Фільм знятий у жанрі роуд-муві (road movie).

Фото: Лора Дерн, Гленн Клоуз