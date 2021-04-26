Церемонія нагородження Оскар 2021 – найбільш очікувана подія у світі кіноіндустрії. На головну премію року зібралися зірки кіно, музиканти, моделі та інші гості.
На сторінках в соціальних мережах знаменитості активно діляться фотографіями з церемонії нагородження. Хтось публікує закулісні кадри, а хтось – знімки, зроблені під час підготовки до Оскару.
Що постили зірки на премії Оскар 2021 – дивіться в добірці Фактів на ICTV.
Різ Візерспун
Акторка Різ Візерспун на сторінці в Instagram продемонструвала образ, який вона обрала для церемонії. Зірка стала однією з тих, хто вручав нагороди переможцям.
Гленн Клоуз
Акторка Гленн Клоуз показала, як готувалася до кінопремії. На світлині зірка позує в халаті зі склянкою напою в руках.
Кері Малліган
Акторка Кері Малліган дуже відповідально поставилася до свого зовнішнього вигляду на церемонії Оскар 2021. У соціальній мережі зірка показала відео, на якому готується до заходу.
Марія Бакалова
Перед виходом на червону доріжку акторка Марія Бакалова поділилася фото, на якому постала у розкішній білій сукні. Дівчина зізналася, що пишається своєю причетністю до церемонії Оскар 2021.
Лора Дерн
Акторка Лора Дерн розпочала підготовку до церемонії з перевірки на коронавірус.
Найкращий фільм за версією Оскар 2021
Фільм Земля кочівників отримав премію Оскар 2021 у номінації Найкращий фільм.
Режисером стрічки є Хлоя Чжао. Нагороду творцям стрічки вручила легендарна акторка Ріта Морено. Фільм знятий у жанрі роуд-муві (road movie).
Фото: Лора Дерн, Гленн Клоуз