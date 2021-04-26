У Лос-Анджелесі завершилася 93-я церемонія вручення нагород Оскар від Американської кіноакадемії.

Всі переможці вже відомі. Найбільшу кількість нагород (три) забрала стрічка Земля кочівників. По дві статуетки дісталися шістьом роботам, серед яких стрічка Манк та мультфільм Душа. А ось картина Справа чиказької сімки, яка мала шість номінацій, залишилася без статуетки.

Сама церемонія пройшла скромно, але була щедра на зворушливі промови.

Одним із перших назвали переможця у категорії Найкращий фільм іноземною мовою. Беззаперечним фаворитом була стрічка данського режисера Томаса Вінтерберга Ще по одній, яка і удостоїлася нагороди.

Отримувати Оскара вийшов сам Вінтерберг, у якого перед початком роботи над фільмом у ДТП загинула 19-річна донька. Тож режисер не міг не згадати про це у своїй промові.

— Ми хотіли зняти фільм, який присвячений життю. І через чотири дні після знімання сталося неможливе. Аварія забрала життя моєї доньки. Ми сумуємо за нею і любимо її. Ми вирішили, що зробимо цей фільм для неї, і на її честь. За два місяці до старту знімального процесу, за два місяці до її смерті вона була в Африці. Вона надіслала мені листа, що щойно прочитала сценарій, і він їй сподобався. І якщо хтось може повірити, що вона якось тут з нами, ви зможете побачити, як вона аплодує та радіє разом з нами. Ідо, це диво. Можливо, ви є частинкою цього дива, – сказав Вінтерберг.

Thomas Vinterberg remembers his late daughter in moving acceptance speech: “This is a miracle that just happened—and you’re a part of this miracle. Maybe you’ve been pulling some strings somewhere, I don’t know. But this one is for you.” https://t.co/sdgeoBK7lX #Oscars pic.twitter.com/ulzde1Acv4 — ABC News (@ABC) April 26, 2021

Нікого не лишила байдужим і промова 73-річної південнокорейської акторки Юн Е-Джон, яка стала найкращою акторкою другого плану за роль у фільмі Мінарі.

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Під час свого трихвилинного перебування на сцені жінка встигла пофліртувати з Бредом Пітом, який вручав їй статуетку і допомагав продюсувати стрічку Мінарі, та втішити Гленн Клоуз, яка має у своїй біографії вісім номінацій і жодного Оскара.

— Містере Бред Пітт! Нарешті! Приємно з вами познайомитися. Де ж ви були, коли ми знімали у Талсі?, – сказала Юн Е-Джон.

Також вона побідкалася, що більшість європейців неправильно вимовляють її ім’я, але сказала що у цей вечір вона всіх прощає. Акторка зізналася, що їй не віриться у те, що сталося.

— Я не вірю у конкуренцію. Як я можу перемогти Гленн Клоуз? Я бачила так багато її ролей. Ми всі грали різні ролі, тому не можемо змагатися один з одним. Сьогодні я тут… Гадаю, мені трішки пощастило. Мені пощастило більше, ніж вам.

Юн Е-Джон стала першою кореянкою, котра отримала Оскара за найкращу роль другого плану, а також другим представником Азії з такою нагородою. Першим став у 1957 Сессю Хаякава – за роль в картині Міст через річку Квай.

Youn Yuh-jung’s #Oscars acceptance speech for the Academy Award for Best Supporting Actress in Minari pic.twitter.com/5xFeU35183 — Film Updates (@TheFilmUpdates) April 26, 2021

Детальніше про список всіх переможців Оскара 2021 читайте у матеріалі Фактів ICTV.