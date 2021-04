У Лос-Анджелесі завершилася 93-я церемонія вручення нагород Оскар від Американської кіноакадемії.

Всі переможці вже відомі. Найбільшу кількість нагород (три) забрала стрічка Земля кочівників. По дві статуетки дісталися шістьом роботам, серед яких стрічка Манк та мультфільм Душа. А ось картина Справа чиказької сімки, яка мала шість номінацій, залишилася без статуетки.

Сама церемонія пройшла скромно, але була щедра на зворушливі промови.

Одним із перших назвали переможця у категорії Найкращий фільм іноземною мовою. Беззаперечним фаворитом була стрічка данського режисера Томаса Вінтерберга Ще по одній, яка і удостоїлася нагороди.

Отримувати Оскара вийшов сам Вінтерберг, у якого перед початком роботи над фільмом у ДТП загинула 19-річна донька. Тож режисер не міг не згадати про це у своїй промові.

Thomas Vinterberg remembers his late daughter in moving acceptance speech: “This is a miracle that just happened—and you’re a part of this miracle. Maybe you’ve been pulling some strings somewhere, I don’t know. But this one is for you.” https://t.co/sdgeoBK7lX #Oscars pic.twitter.com/ulzde1Acv4

— ABC News (@ABC) April 26, 2021