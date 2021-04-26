93-тя церемонія вручення кінопремії Оскар 2021 відбулася у традиційному форматі у ніч з 25 на 26 квітня. Через пандемію коронавірусу кількість учасників була обмежена.

Захід пройшов одночасно на історичній Юніон стейшн в Лос-Анджелесі і в театрі Dolby з дотриманням всіх карантинних обмежень.

Однак учасникам церемонії дозволили зняти маски під час оголошення переможців. А перед заходом всі тричі робили тести на коронавірус.

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На нагородженні були присутні лише номінанти, їх гості та ведучі. Для тих, хто не зміг прибути в Лос-Анджелес, організували спеціальні локації в Лондоні і Парижі.

Перед початком премії глядачі могли побачити виступи п’яти номінантів у категорії Оригінальна пісня, які були заздалегідь записані на даху нового Музею Кіноакадемії в Лос-Анджелесі і в Ісландії.

А в кінці традиційно відбулася сумна частина заходу – In Memoriam. Учасники вшанували пам’ять кіномитців, які померли.

Переможці кінопремії Оскар 2021

В ніч з 25 на 26 квітня Американська кіноакадемія оголоcила переможців премії Оскар 2021. Статуетку за найкращий фільм отримала стрічка Земля кочівників. А найкращим режисером стала Хлоя Чжао.

Повний список переможців премії Оскар 2021 – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Getty images