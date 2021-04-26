93-тя церемонія вручення кінопремії Оскар 2021 відбулася у традиційному форматі у ніч з 25 на 26 квітня. Через пандемію коронавірусу кількість учасників була обмежена.
Захід пройшов одночасно на історичній Юніон стейшн в Лос-Анджелесі і в театрі Dolby з дотриманням всіх карантинних обмежень.
Однак учасникам церемонії дозволили зняти маски під час оголошення переможців. А перед заходом всі тричі робили тести на коронавірус.
На нагородженні були присутні лише номінанти, їх гості та ведучі. Для тих, хто не зміг прибути в Лос-Анджелес, організували спеціальні локації в Лондоні і Парижі.
Перед початком премії глядачі могли побачити виступи п’яти номінантів у категорії Оригінальна пісня, які були заздалегідь записані на даху нового Музею Кіноакадемії в Лос-Анджелесі і в Ісландії.
А в кінці традиційно відбулася сумна частина заходу – In Memoriam. Учасники вшанували пам’ять кіномитців, які померли.
Переможці кінопремії Оскар 2021
В ніч з 25 на 26 квітня Американська кіноакадемія оголоcила переможців премії Оскар 2021. Статуетку за найкращий фільм отримала стрічка Земля кочівників. А найкращим режисером стала Хлоя Чжао.
Повний список переможців премії Оскар 2021 – читайте на Фактах ICTV.
Фото: Getty images