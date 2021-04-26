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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Каріна Зуєва |

Забула трусики? Шанувальники розкритикували Каменських за нове фото

Настя Каменских

Українська співачка Настя Каменських поділилася новим фото в купальнику, за що зазнала критики.

На знімку зірка позує в купальному костюмі, різнобарвному парео та чорному капелюсі. Настя закрила очі та оголила ногу.

– Закрити очі та розчинитися в моменті, – підписала фото Каменських.

Підписники не оцінили знімок зірки, вважаючи, що вона забула одягнути низ від купальника, та засипали її негативними коментарями. Також деякі зазначили, що Каменських погладшала.

– Ходиш без трусів? Нога величезна. Одна і та сама поза на всіх фотографіях, – написали шанувальники.

  • Без трусів: новий знімок Насті Каменських розкритикували
  • Без трусів: новий знімок Насті Каменських розкритикували
  • Без трусів: новий знімок Насті Каменських розкритикували
  • Без трусів: новий знімок Насті Каменських розкритикували
  • Без трусів: новий знімок Насті Каменських розкритикували
  • Без трусів: новий знімок Насті Каменських розкритикували
  • Без трусів: новий знімок Насті Каменських розкритикували
  • Без трусів: новий знімок Насті Каменських розкритикували
  • Без трусів: новий знімок Насті Каменських розкритикували
  • Без трусів: новий знімок Насті Каменських розкритикували
Забула трусики? Шанувальники розкритикували Каменських за нове фото / 5 фотографий

Настя Каменських презентувала пісню

Співачка Настя Каменських презентувала нову пісню Ма. Цей трек увійде в її новий альбом Червоне вино.

Виконавиця зазначила, що сингл Ма – це заклик до чоловіків, щоб вони не боялася говорити дівчатам про свої почуття та були рішучими.

Фото: Настя Каменських

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