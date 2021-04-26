Фільм Земля кочівників отримав премію Оскар 2021 у номінації Найкращий фільм. Режисером стрічки є Хлоя Чжао. Нагороду творцям стрічки вручила легендарна акторка Ріта Морено.

Стрічка розповідає про життя людей, які втратили житло і вимушені кочувати по Заходу США в будинках на колесах, перебиваючись тимчасовими заробітками. У кочовому житті вони знаходять у сенс існування і цілу філософію.

Фільм знятий у жанрі роуд-муві (road movie). У такому ж жанрі створені всесвітньо відомі картини Гаса Ван Сента Мій особистий штат Айдахо, Тельма та Луїза Рідлі Скота та Шугарлендський експрес Стівена Спілберга.

Окрім Землі кочівників, який став найкращим фільмом Оскара 2021, на нагороду у головній номінації претендували ще сім стрічок: Батько, Звук металу, Манк, Іуда та чорний месія, Мінарі, Справа чиказької сімки та Перспективна дівчина.

Всього від кіноакадемії стрічка Земля кочівників отримала шість номінацій. Фільм також виграв головний приз Венеційського кінофестивалю, а на церемонії Золотий глобус переміг у категоріях Найкращий драматичний фільм та Найкращий режисер.

Режисер стрічки Хлоя Чжао удостоїлася статуетки у номінації Найкращий режисер. Про її перемогу у Сеулі сповістив минулорічний переможець у цій категорії Пон Чжун Хо.