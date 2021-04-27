Екс-продюсер української співачки Олі Полякової Ірина Ковальська розповіла, як артистка потрапила в шоу-бізнес і який в неї був перший гонорар.

У 2000-х роках дядько майбутньої зірки робив ремонт у студії Ковальської, в обмін на що продюсер запропонувала йому бартер.

– Ми робили йому рекламну компанію, оскільки нам сподобалася його робота. Після він привів до нас свою племінницю та сказав, що вона хоче співати, – сказала Ірина.

В обмін на дядьків ремонт Полякова отримала свій перший кліп і прес-конференцію. Продюсер розповіла, що вони підписали контракт на п’ять років.

За словами Ковальської, перший гонорар Олі становив $100 з яких вона отримувала $15.

– У нас з нею була домовленість з приводу того, що вона отримує 15%. Але я їй купувала весь сценічний одяг, косметику, оплатила курси візажу. Були моменти, коли їй не було чим платити за квартиру, і я давала свої гроші, – згадала Ірина.

Через кілька років гонорар співачки виріс до тисячі доларів, з яких вона отримувала $150.

Саме в той час Полякова познайомилася зі своїм чоловіком Вадимом, який був замовником одного з корпоративів, де виступала зірка.

Полякова посилено вивчає українську мову

У лютому Оля Полякова заявила, що займається уроками української мови. За словами виконавиці, вона це робить для того, щоб вести українські шоу та сидіти там в журі.

Також артистка продемонструвала своє нинішнє володіння державною мовою у відео.

Фото: Оля Полякова