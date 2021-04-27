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Каріна Зуєва |

Кожен заслуговує нагороди: сім’я Чедвіка Боузмана про перемогу Гопкінса на Оскарі

Чедвік Боузман

Деррік Боузман, брат покійного актора Чедвіка Боузмана, прокоментував перемогу Ентоні Гопкінса на Оскарі 2021.

На думку кіноекспертів, саме Чедвік Боузман повинен був стати посмертним володарем статуетки Оскар у номінації Найкращий актор. Однак вона дісталася Ентоні Гопкінсу за роль у фільмі Батько.

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За словами Дерріка, перемога іншої людини ніяк не принижує гідності його покійного брата. Також він сказав, що його сім’я бажає всього найкращого Гопкінсу.

– Я впевнений, що Ентоні побажав би йому всього найкращого, якби Чед виграв. Кожен номінований актор чудовий та заслуговує нагороди. Наша сім’я вітає Гопкінса з перемогою та бажає йому всього найкращого, – сказав Деррік.

Смерть Чедвіка Боузмана

29 серпня 2020 року помер Чедвік Боузман. Голлівудському акторові було 42 роки.

Причиною смерті став рак товстої кишки. Діагноз артисту поставили в 2016 році.

Джерело: TMZ

Фото: Depositphotos

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