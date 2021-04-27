Деррік Боузман, брат покійного актора Чедвіка Боузмана, прокоментував перемогу Ентоні Гопкінса на Оскарі 2021.

На думку кіноекспертів, саме Чедвік Боузман повинен був стати посмертним володарем статуетки Оскар у номінації Найкращий актор. Однак вона дісталася Ентоні Гопкінсу за роль у фільмі Батько.

За словами Дерріка, перемога іншої людини ніяк не принижує гідності його покійного брата. Також він сказав, що його сім’я бажає всього найкращого Гопкінсу.

– Я впевнений, що Ентоні побажав би йому всього найкращого, якби Чед виграв. Кожен номінований актор чудовий та заслуговує нагороди. Наша сім’я вітає Гопкінса з перемогою та бажає йому всього найкращого, – сказав Деррік.

Смерть Чедвіка Боузмана

29 серпня 2020 року помер Чедвік Боузман. Голлівудському акторові було 42 роки.

Причиною смерті став рак товстої кишки. Діагноз артисту поставили в 2016 році.