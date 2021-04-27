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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Кросівки Каньє Веста купили на аукціоні за рекордну ціну

Канье Уэст

Кросівки американського реп-виконавця Каньє Веста Air Yeezy 1 були продані на аукціоні за $1,8 млн. Їх придбала компанія Rares, яка спеціалізується на купівлі та перепродажу рідкісного взуття.

Аукціонний будинок Sotheby’s повідомив, що Nike Air Yeezy 1 стали найдорожчою парою кросівок у світі.

Вони були створені у 2008 році спеціально для Каньє Веста. У розробці брали участь дизайнери Nike Марк Сміт і Тіффані Бірс.

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Артист вперше виступив у цих кросівках на врученні премії Греммі у 2008 році.

Згодом вони були продані на благодійному аукціоні в підтримку однієї з лікарень штату Орегон і після цього перебували в приватній колекції.

Каньє Вест вимагає спільної опіки над дітьми

Реп-виконавець Каньє Вест вимагає спільної опіки над дітьми після розлучення із зіркою реаліті-шоу Кім Кардаш’ян.

З таким проханням артист звернувся до суду в Лос-Анджелесі. Зіркове екс-подружжя виховує чотирьох дітей: Норт, Сейнта, Чикаго та Псалма.

Фото: Depositphotos

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