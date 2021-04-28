MARUV анонсувала кліп з Кіркоровим в інвалідному візку

Українська співачка MARUV анонсувала музичний кліп у колаборації з російським виконавцем Філіпом Кіркоровим.

На своїй сторінці в Instagram 30-річна співачка виклала кілька секунд кліпу, прем’єра якого запланована на 30 квітня.

У ролику Кіркоров у смугастому халаті та жовтому капелюсі сидить в інвалідному візку. У руці співак тримає троянду. MARUV постала в образі сексапільної медсестри і у ролику тримає візок за ручки.

— Моя підступна та сексуальна MARUV забрала у свої тенета. 30 квітня несподіваний музичний поворот, – так підписав ролик Кіркоров.

Сама співачка була лаконічнішою, підписавши просто: Буде бомба.

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MARUV у компанії Ані Лорак та Кіркорова

У лютому цього року Філіп Кіркоров виклав у мережу знімок, на якому він у компанії українських співачок MARUV та Ані Лорак.

Компанія зібралася за вечерею в одному із ресторанів Москви. Артист назвав співачок красунями made in Ukraine.

Фото: MARUV