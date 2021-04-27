93-тя церемонія вручення премії Оскар 2021 отримала найнижчі показники переглядів за всю історію шоу. На телеканалі ABC церемонію подивилися 9,8 млн осіб.

Порівняно з минули роком кількість глядачів премії зменшилася на 58%. Тоді за Оскаром спостерігали 23,6 млн осіб.

Читайте Як пройшла церемонія Оскар 2021

Основною причиною низького рейтингу шоу називають пандемію коронавірусу. Оскільки сім років тому трансляція збирала понад 40 млн глядачів.

Крім цього, останнім часом значно зменшилася кількість переглядів таких премій, як Еммі, Греммі та Золотий глобус.

Переможці премії Оскар 2021

Церемонія вручення кінопремії Оскар 2021 пройшла в легендарному театрі Dolby та на історичній Union Station у Лос-Анджелесі у ніч з 25 на 26 квітня.

У номінації Найкращий фільм переможцем стала стрічка Земля кочівників. А статуетку за Найкращого режисера отримала Хлоя Чжао. Список всіх переможців премії Оскар 2021 – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Getty images

Джерело: CNN