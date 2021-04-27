PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Шоу-бізнес / Музика
Каріна Зуєва |

Подарунок для вас: Тіна Кароль представила live-концерт Красиво

Тина Кароль

Українська співачка Тіна Кароль презентувала live-концерт свого альбому Красиво, що нещодавно вийшов.

Зірка виконала сім треків зі своєї нової роботи – Бегу, Это любовь, Любовники, Девочка, Скандал, Хороший парень, Красиво.

Читайте
Перевтілення в чоловіка і пристрасний поцілунок: Тіна Кароль презентувала новий кліп

Запис виступу, режисером якого став Максим Делієргієв, відбувався в онлайн-режимі.

– Мій довгоочікуваний вам подарунок. Насолоджуйтесь живим концертом, хоч де б ви були, – сказала Тіна Кароль.

Артистка з’явилася в п’яти образах, також на сцені змінювалися декорації. У live-концерті взяли участь музиканти та балет співачки.

Тіна Кароль презентувала альбом

На початку квітня Тіна Кароль представила альбом Красиво. За словами виконавиці, ця робота для неї довгоочікувана.

Всі пісні з альбому зірка виконує сольно.

Фото: Антон Кулаковський

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка