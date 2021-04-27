Українська співачка Тіна Кароль презентувала live-концерт свого альбому Красиво, що нещодавно вийшов.

Зірка виконала сім треків зі своєї нової роботи – Бегу, Это любовь, Любовники, Девочка, Скандал, Хороший парень, Красиво.

Запис виступу, режисером якого став Максим Делієргієв, відбувався в онлайн-режимі.

– Мій довгоочікуваний вам подарунок. Насолоджуйтесь живим концертом, хоч де б ви були, – сказала Тіна Кароль.

Артистка з’явилася в п’яти образах, також на сцені змінювалися декорації. У live-концерті взяли участь музиканти та балет співачки.

Тіна Кароль презентувала альбом

На початку квітня Тіна Кароль представила альбом Красиво. За словами виконавиці, ця робота для неї довгоочікувана.

Всі пісні з альбому зірка виконує сольно.

Фото: Антон Кулаковський