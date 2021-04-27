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Факти / Шоу-бізнес
Валентина Чорна |

Помер Кахі Кавсадзе – зірка фільму Біле сонце пустелі

Кахи Кавсадзе грузинский актер

Грузинський актор Кахі Кавсадзе помер на 85-му році життя. Причиною смерті стали ускладнення після коронавірусу.

Кавсадзе страждав від гострої дихальної недостатності. У грудні минулого року він перехворів коронавірусом. А в лютому актор потрапив у лікарню з двобічною пневмонією.

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Протягом двох останніх місяців лікарі боролися за його життя.

Що відомо про Кахі Кавсадзе

Кахі Кавсадзе був провідним актором Тбіліського академічного театру імені Шота Руставелі.

Також Кавсадзе виконував ролі у фільмах Біле сонце пустелі, Мелодії Верійського кварталу, Дерево бажань, Покаяння.

Фото: Depositphotos

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