Український співак Андрій Данилко пожартував, що британський виконавець Гаррі Стайлс копіює його вбрання.

На сторінці в Instagram Данилко оприлюднив серію колажів з образами Вєрки Сердючки та Гаррі Стайлса.

На першому фото артист зображений у балетній пачці ніжно-рожевого відтінку й білих колготках. Свій образ Сердючки він доповнив пов’язкою на голові. Поруч Гаррі Стайлс позує у схожому вбранні.

– Ні, ну Гаррі, – прокоментував публікацію артист.

Також Данилко показав кадр з виступу Вєрки Сердючки у 1998 році та порівняв його з фото Гаррі Стайлса на премії Греммі-2021.

На третьому колажі Данилко показав, що Стайлз одягнув точно таку шубу, в якій Сердючка постала на зніманнях кліпу Хорошо.

Вєрка Сердючка VS Гаррі Стайлс

Андрій Данилко спростував чутки про хворобу

Менеджмент Андрія Данилка спростував чутки про серйозну хворобу артиста.

Новини про проблеми виконавця почали з’являтися після того, як продюсер Юрій Нікітін сказав, що фахівці працюють над здоров’ям артиста. Проте команда Данилка заявила, що жодних серйозних проблем у співака немає.

Фото: Вєрка Сердючка