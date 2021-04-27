Українська співачка Настя Каменських презентувала шосту серію свого реаліті-шоу Девочки рулят. У новому епізоді артистка показала, як починається її ранок разом з Потапом.

У шостій серії подружжя вирішило побути наодинці. Потап і Настя організували собі романтичне побачення та втекли від камер.

Потім вони разом з друзями влаштували веселу вечірку з піснями і танцями на столі.

Також Каменських показала ніжний ранок з Потапом. Закохані лежали в ліжку, обіймалися та цілувалися.

– Кожен ранок дуже важливий. Льоша мене навчив, що обов’язково треба ніжитися, кайфувати, дарувати одне одному кохання, усмішки, добрі та ніжні слова. Як же це було солодко. Я так скучила за Льошею, – зазначила Настя.

Цього ж дня Потап вирушив назад в Україну. Настя проводжала чоловіка зі сльозами на очах, оскільки не хотіла його відпускати.

– Щоразу розставатися, це як маленька смерть. Це як відірвати від себе людину. Це дуже важко, – зізналася Каменських.

Реаліті-шоу Девочки рулят

Співачка Настя Каменських запустила реаліті-шоу Девочки рулят, у якому ділиться моментами свого життя.

Знімання проекту проходять у місті Тулум (Мексика), куди Настя вирушила разом зі своїми подругами. Нові серії реаліті виходять щовівторка та щочетверга о 10.00 на YouTube-каналі артистки.

Фото: Настя Каменських