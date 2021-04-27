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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Каріна Зуєва |

Я зробила все, що могла: дружина Dzidzio підтвердила новину про розлучення

Славия

Дружина українського артиста Dzidzio, співачка Slavia (справжнє ім’я – Ярослава) підтвердила, що вони збираються розлучатися.

Slavia зізналася, що до останнього намагалася зберегти стосунки зі своїм чоловіком Михайлом.

– Так, це правда, ми розлучаємося. Мої сімейні цінності можна описати одним коротким словом Ми. Я зробила все, що могла, моя совість чиста. Я спокійна, – написала Ярослава в своєму Instagram.

За словами виконавиці, за всі роки існування гурту Dzidzio вона звикла, що її не повинно бути. І весь цей час ставилася з розумінням до кар’єри чоловіка.

– Коли відчула, що втрачаю себе, знайшла сили почати сольну кар’єру. Вирішила заявити про те, що я не тінь, а особистість, – зізналася Slavia.

Також вона сказала, що до розлучення вони прийшли плавно та усвідомлено.

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Незважаючи ні на що, Ярослава наголосила, що вони з чоловіком залишаються близькими людьми.

– Треба дати прожити собі все, що приготувала доля. Відчути, прийняти, а потім подивитися на ситуацію згори. Людина без досвіду не цікава. Дякую Михайлу за життєвий досвід і за творче натхнення. Я написала нові пісні, тому чекайте, – заявила артистка.

Шлюб Ярослави і Михайла

У листопаді 2013 року Ярослава і Михайло одружилися після тривалих стосунків. Пара познайомилася під час навчання в музичному училищі.

Раніше Dzidzio говорив, що вони вже протягом дев’яти місяців живуть окремо. Спільних дітей в них немає.

Фото: Slavia

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