Травневі свята – це ідеальний час для відпочинку та перегляду нових серіалів. Найбільшою популярністю користуються епізоди з лаконічним і динамічним сюжетом, які до останнього утримують інтерес глядача.

Факти ICTV підготували добірку топ-5 коротких серіалів, які можна подивитися за травневі вихідні.

Емілі в Парижі

Це легкий та романтичний міні-серіал, який зможе підняти вам настрій та показати в атмосферу Парижу.

В центрі сюжету молода американка Емілі, якій випадає шанс переїхати в столицю моди та працювати у великому маркетинговому агентстві.

Але життя в Парижі для молодої іноземки, яка не знає мови, виявилося набагато складнішим, ніж здавалося на перший погляд. Емілі доведеться подолати безліч перешкод та несподіванок на шляху до свого успіху.

Перший сезон серіалу налічує всього 10 серій. Він був представлений компанією Netflix 2 жовтня 2020 року.

Ферзевий гамбіт

Це один із найпопулярніших міні-серіалів на Netflix, оскільки за перші чотири тижні його подивилися 62 млн глядачів. Стрічка розповідає про талановиту американку Бет Гармон, яка після смерті мами потрапляє до дитячого будинку.

Там дівчинка випадково відкрила в собі дивовижну здатність до гри в шахи, яка змінила її життя. Проте на шляху до успіху Бет доведеться боротися з емоційними проблемами та різними залежностями.

Серіал налічує всього сім серій, прем’єра відбулася 23 жовтня 2020 року.

Люпен

Чудовий серіал для тих, хто любить детективи та трилери. У центрі подій – життя француза Ассане Діопа, який захоплюється книгами про грабіжника Арсена Люпена та підпрацьовує прибиральником.

За прикладом улюбленого героя, він організовує крадіжку кольє з Лувру. Але його мотивом є дещо більше, аніж просто грабунок.

Загалом в серіалі буде 10 епізодів, п’ять з яких вийдуть влітку 2021 року.

Бріджертони

Це історична драма, в основу якої покладено романи письменниці Джулії Квін. Події стрічки розгортаються у Лондоні 19 століття.

У центрі сюжету – родина Бріджертонів, які намагаються видати заміж старшу доньку Дафну. Але попри красу та багатство дівчини, хлопці не поспішають вставати до неї в чергу.

Прем’єра стрічки відбулася 25 грудня 2020 року. Серіал налічує вісім серій.

Чому жінки вбивають

Це комедійно-драматичний серіал, події якого розгортаються у трьох часових лініях. Сюжет розповідає про жінок, які в різний час живуть в одному і тому ж особняку в Пасадені (штат Каліфорнія).

Але виявляється, що їх об’єднує не лише місце проживання, оскільки головні героїні стикаються зі зрадами чоловіків. Саме невірність стає точкою відліку подій, які призводять до вбивств.

У серіалі всього 10 епізодів. Прем’єра відбулася 15 серпня 2019 року.

Найкращі серіали від Netflix

Стримінговий сервіс Netflix щороку витрачає близько $8 млрд на виробництво контенту. І це не дивно, адже медійна компанія випускає багатосерійні фільми, які приковують до екранів мільйони людей у всьому світі.

Добірку найкращих серіалів від Netflix читайте в матеріалі Фактів на ICTV.

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