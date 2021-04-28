Український співак Dzidzio (справжнє ім’я – Михайло Хома) ексклюзивно для Фактів ICTV розповів, як відзначатиме Великдень і що повинно бути в його святковому кошику. Також артист повідав, чи буде він вакцинуватися від Covid-19.

За словами Dzidzio, він святкуватиме Великдень у колі сім’ї.

– Хочу подивитися, як діти повиростали в сім’ї. Як мої двоюрідні та троюрідні брати. Повеселитися, поговорити, заспівати разом гаївку, – сказав співак.

У святковому кошику Dzidzio обов’язково повинна бути паска, крашанки, хрін, сіль, ковбаса, шинка та сирна плесканка.

– Кошик повинен бути в кожній родині. Це ознака достатку, багатства, впевненості та фантастичного майбутнього, – сказав артист.

Також Dzidzio розповів, що не знає, чи буде він вакцинуватися від коронавірусу.

– Я в роздумах і поки що не знаю, як краще вчинити. Поки ще не вивчав цей момент, але коли прийде час, то визначуся, – зізнався виконавець.

Не обійшла стороною і тема розлучення. Нещодавно стало відомо, що Михайло та його дружина Ярослава вирішили припинити свої стосунки.

– Стосовно розлучення я вже все сказав. Так у житті буває. Я не перший і не останній, життя триває, – сказав Dzidzio.

Співак привітав усіх з прийдешнім Великоднем і наголосив, що кохання – це основа.

Dzidzio і Slavia розлучаються

Співачка Slavia підтвердила, що вони з Dzidzio розлучаються. За словами артистки, вона до останнього намагалася врятувати шлюб, тому її совість чиста.

Також вона розповіла, що до розлучення вони прийшли плавно та усвідомлено. І незважаючи ні на що, вони з чоловіком залишаються близькими людьми.

Фото: Dzidzio