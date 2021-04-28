Ім’я головної героїні 2 сезону романтичного реаліті-шоу Холостячка на СТБ оголосять 29 квітня. Прем’єра проекту відбудеться восени 2021 року.

Директор студії StarLightProduction Анна Калина зазначила, що після закінчення першого сезону багато успішних жінок України претендували на участь в шоу.

– Після грандіозного фіналу першого сезону чимало успішних жінок виявили бажання прийти до нас, щоб спробувати побудувати стосунки, які з різних причин ще не склалися в їхньому житті. За кілька останніх місяців ми зустрілися майже з усіма найбажанішими нареченими України! – розповіла Анна Калина.

У коментарях шанувальники пишуть свої здогадки щодо головної героїні Холостячки. Найчастіше підписники згадують Тіну Кароль, Лесю Нікітюк, Анну Різатдінову та Злату Огнєвіч.



























Холостячка 2021: хто стане головною героїнею 2 сезону (ГОЛОСУВАННЯ) / 7 фотографий

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Холостячка 2020

Перший сезон романтичного реаліті Холостячка стартував на телеканалі СТБ 23 жовтня 2020 року. Головною героїнею шоу стала акторка театру і кіно Ксенія Мішина, яка шукала кохання серед 15 привабливих самотніх чоловіків.

Обранцем Мішиної став автор студії Квартал 95 Олександр Еллерт. Пара продовжила свої стосунки після закінчення проекту.

Фото: Тіна Кароль, Леся Нікітюк, Злата Огнєвіч