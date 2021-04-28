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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Каріна Зуєва |

Макс Михайлюк і Даша Хлистун вперше стали батьками

Макс Михайлюк і Даша Хлистун вперше стали батьками

Учасник романтичного реаліті-шоу Холостяк 10 Макс Михайлюк і його кохана, модель Даша Хлистун вперше стали батьками. У пари народилася донька.

Радісною новиною поділилася Даша. Вона розмістила на своїй сторінці в Instagram знімок, на якому зображена ручка немовляти.

– Тепер я точно знаю, що таке щастя, – написала Хлистун.

Модель подякувала всім за привітання та пообіцяла найближчим часом вийти на зв’язок.

Даша Хлистун

Михайлюк і Хлистун таємно розписалися

На початку лютого стало відомо, що Макс Михайлюк і Даша Хлистун таємно узаконили свої стосунки.

Коли відбулося весілля – невідомо. Однак Дар’я зазначила, що незабаром вони про все розкажуть.

Фото: Даша Хлистун

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