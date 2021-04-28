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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Каріна Зуєва |

Обкладинка до роману про кохання: Каменських поділилася ніжним фото з Потапом

Потап и Настя Каменских

Українська співачка Настя Каменських поділилася ніжним фото зі своїм чоловіком Потапом. Пара постала в обіймах на тлі океану.

Знімками зірка поділилася в своєму Instagram. Потап позує в блакитній сорочці та бордовому капелюсі. Настя в рожевому купальнику та різнобарвній пляжній накидці.

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Каменських притулилася до чоловіка, а той її ніжно поцілував у чоло.

– Ні бурі, ні дощам не віддам, тебе, моя душа. Дякую тобі, моя рідна людина, за наше кохання і той творчий порив, в якому народжуються такі пісні, – написала Настя.

Відомо, що Потап прилетів до Насті в Тулум (Мексика), де артистка знімає своє реаліті-шоу Девочки рулят.

– Яка ви гарна пара. Це треба на обкладинку до роману про кохання, – пишуть шанувальники.

Реаліті-шоу Насті Каменських

На початку квітня Настя Каменських презентувала реаліті-шоу Девочки рулят. Артистка разом зі своєю мамою Лідією, найкращою подругою Анею, помічницями Ілоною та Лєрою вирушила до Мексики.

У цьому проекті співачка ділиться з шанувальниками моментами свого життя. Перший сезон digital-реаліті складається з 10 серій, які виходять щовівторка та щочетверга на YouTube-каналі артистки.

Фото: Настя Каменських

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