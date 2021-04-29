Співачка Ірина Білик повідомила, що розлучається зі своїм чоловіком Асланом Ахмадовим.

Про це Білик розповіла у програмі Мій секрет із Машею Єфросиніною.

Співачка зазначила, що ініціатор розлучення саме вона, а причиною розриву стали стосунки на відстані та довгий час, який пара не бачилась.

– Ми з Асланом розлучаємось. Ініціатором цього була я. А що ще робити – Аслан не приїжджав до нас із Табрізом уже рік. Хоча я його і він мене люблять, – каже артистка.

За словами Ірини Білик, Аслан Ахмадов був найкращим з її чоловіків.

– Він найкращий з усіх чоловіків, які в мене були. Я зрозуміла, що це тато моєї другої дитини. В Україні ні від кого більше я не хочу дитину, – ділиться співачка.

Також у програмі Ірина Білик розповіла, що має рідного брата Сергія, який страждає на психічні розлади та не може працювати.

Згадала зірка і про пластичні операції, за словами Білик, після зустрічі із колишнім президентом України Леонідом Кучмою, вона вирішила зробити пластику повік.

– Пам’ятаю, виступала в Палаці Україна, де зустрілася із президентом Леонідом Кучмою. От він з усіма вітається, підходить до мене й каже: “Ирина, а чего у вас такие грустные глаза”. І тоді я вирішила, що треба робити щось з очима, якщо вже і президент помітив, що вони в мене сумні, – розповідає Білик.

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