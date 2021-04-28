Український співак та фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя розповів про своє ставлення до вакцинації та дистанційного навчання, а також зізнався, як святкуватиме Великдень.

В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV артист поділився, що травневі свята він проведе разом з родиною.

– Особисто в мене немає таких чітких традицій, як іти до церкви, святити пасхальні яйця й ковбаски. Але мої батьки ходять на службу і привозять нам вже освячені паски, – зізнався Тарас.

Співак додав, що його дружина, співачка Alyosha, самостійно пече паски. А діти тим часом розфарбовують яйця та граються з ними.

Також артист, який виховує двох синів та донечку, розповів про недоліки дистанційного навчання та зізнався, що влітку хоче з родиною полетіти на відпочинок в Європу.

– Роман у 2 класі й у нього всі уроки проводять дистанційно. Ми йому допомагаємо, але це забирає багато часу та сил. Крім цього, він ще ходить на карате. Також діти ходили на театральний гурток, але зараз він не працює, – поділився Тарас.

Тополя не проти вакцинації, тому найближчим часом планує робити щеплення від коронавірусу.

– Ми вимушені будемо це робити, і я не проти. Через пандемію ми перенесли на невизначений термін американський тур та близько 20 концертів у Європі. І для того, щоб туди поїхати колективом і дати концерт, очевидно, що ми маємо бути вакциновані. І ми обов’язково це зробимо, як робить весь цивілізований світ, – зазначив Тарас.

Артист зізнався, що карантин досить негативно вплинув на його фінансове становище та діяльність гурту Антитіла.

– Це не секрет, що українські артисти отримують кошти за свою діяльність з концертів. Тому всі розуміють, що музиканти так довго не протягнуть у часи локдауну і з цим потрібно щось робити. Але у нас в колективі завжди був дуже правильний фінансовий менеджмент і таким чином ми змогли втримати команду.

Час від часу ми даємо концерти в рамках туру Hello. І відповідно у гурту є певний дохід, який дозволяє нам творити далі. А онлайн-концерти неефективні, оскільки люди хочуть приходити на живий виступ, відчувати справжні емоції та атмосферу, – розповів фронтмен гурту Антитіла.

Також Тарас Тополя привітав українців з прийдешнім Великоднем та побажав всім єднання, любові в серці та віри.

Співачка Alyosha пройшла курси домедичної допомоги

Дружина Тараса Тополі, співачка Alyosha, пройшла курси домедичної допомоги та зазначила, що в сучасних реаліях це вкрай необхідно.

Співачка наголосила, що медична свідомість – це обов’язкова ланка в освіті кожного з нас. Тому зірка прагне всіх заохотити також пройти подібні курси.

Фото: Тарас Тополя