Український співак Віталій Козловський розповів про святкування Великодня та своє ставлення до вакцинації.

В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV артист зізнався, що травневі вихідні проведе в колі родини.

– Я святкуватиму Великдень з родиною. Обов’язково з батьком, оскільки він вже півтора роки проживає в Києві. Я його перевіз зі Львова і для мене це дуже велика і прекрасна подія, тому що мій найкращий друг поруч зі мною, – розповів Віталій.

Козловський додав, що найближчим часом планує полетіти на відпочинок до сонячної Греції та класно провести там час.

За словами Віталія, він ще точно не визначився з рішенням щодо вакцинації від Covid-19.

– Я б дуже хотів, щоб в нашу країну завезли хороші вакцини. Тоді я б залюбки це зробив. Зараз думки розходяться 50 на 50. Хтось каже, що це обовязково робити, а хтось цим вакцинам не довіряє. Час покаже, – зазначив артист.

Співак поділився, що локдаун досить негативно вплинув на шоу-бізнес та його концертну діяльність.

– Локдаун вдарив по всіх фронтах і від нього постраждало багато сфер. А шоу-бізнес насамперед. Зараз концертів дуже мало, але ми тішимося кожній можливості вийти до людей та заспівати на сцені. Ось першого травня їдемо до Одеси і там будемо проводити наш шостий за цей рік концерт, – поділився артист.

Також Віталій Козловський привітав всіх українців з прийдешнім святом.

– Всім українцям я бажаю, щоб ваші Великодні свята пройшли тепло, душевно та з відчуттям того, що вас люблять. Христос Воскрес!

Козловський розповів про стосунки з Раміною

Український співак Віталій Козловський прокоментував чутки про роман із ведучою шоу Ходят Слухи Раміною Есхакзай.

Артист зізнався, що Раміна не була “його” людиною. За час стосунків Віталія постійно використовували, але тоді йому це подобалося.

Фото: Віталій Козловський