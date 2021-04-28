Українська співачка Ольга Цибульська ексклюзивно для Фактів ICTV розповіла, де святкуватиме Великдень і куди планує полетіти найближчим часом. Також артистка зізналася, чи буде вакцинуватися від Covid-19, і повідала, як схудла на 15 кг.

Виконавиця сказала, що святкуватиме Великдень вдома з родиною.

– Ми будемо фарбувати яйця, розмальовувати писанки, їсти паски та не думати про зайві проблеми, – розповіла Оля.

Співачка зазначила, що дуже хоче в Барселону та вже чекає того моменту, коли зможе полетіти туди відпочити.

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Щодо вакцинації від Covid-19 Цибульська зізналася – допоки ще не готова.

– Я читаю все, що відбувається на міжнародному медичному полі, і поки ще внутрішньо не готова. Але дуже хотіла б, щоб медицина нас в цьому переконала. Хочеться повернутися до нормального життя, – сказала співачка.

Також Ольга розповіла, чому психічне здоров’я важливе, якщо жінка хоче схуднути.

– Коли ти домовилася з самою собою, ти можеш домовитися з усіма. Найскладніше – це переконати себе та повірити в свої сили. Але це такий процес, яким ти займаєшся, як сексом, і отримуєш від цього задоволення, – сказала Цибульська.

Співачка наголосила, що якщо хочеться схуднути, то обов’язково потрібно пити вранці воду з лимоном, не їсти і не пити після 19.00 і займатися спортом або сексом.

– Бажаю думати про себе та людей навколо. Дуже часто погані думки заважають нам бути щасливими. Оточуйте себе людьми, яких ви любите. Нехай здійсниться все, – підсумувала артистка.

Як Dzidzio відзначить Великдень

Український співак Dzidzio розповів, як відзначить Великдень і що повинно бути в його святковому кошику. За словами артиста, цей світлий день він проведе в родинному колі.

А в його святковому кошику обов’язково повинні бути паска, крашанки, хрін, сіль, ковбаса, шинка та сирна плесканка.

Фото: Ольга Цибульська