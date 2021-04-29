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Факти / Шоу-бізнес / ТБ
Людмила Богданова |

Довіряйте фактам, а не сльозам: Матвєєва закликала не жертвувати гроші шахраям

Надія Матвєєва

Телеведуча Надія Матвєєва знялася у соціальному ролику щодо шахрайства під приводом допомоги. Матвєєва закликала не забирати останню надію у людей, яким дійсно потрібні кошти, і перевіряти тих, хто просить про матеріальну допомогу. Адже у багатьох випадках з них можуть стояти шахраї.

– Віддаючи кошти шахраям, ми забираємо надію у тих, хто дійсно потребує нашої допомоги. Довіряйте фактам, а не сльозам. Контролюйте, як витрачаються ваші гроші. Стежте за історіями тих, кому допомогли.

За результатами опитування, 70% українців мінімум раз на рік жертвують гроші на благодійність, однак в результаті стають жертвами аферистів. Зазвичай вони підробляють документи, а отримані кошти витрачають на особисті потреби.

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23% респондентів не довіряють благодійним організаціям, хоча саме вони є гарантом використання коштів за призначенням.

Як перевірити благодійну організацію

  • знайдіть відгуки в інтернеті;
  • ретельно перевіряйте документи;
  • переглядайте звіти зі старих проектів, на які уже зібрали кошти.

Якщо виникають сумніви, можна скористатися платформою dobro.ua. Тут зібрані перевірені благодійні проекти з усією необхідною документацією. Кошти завжди потрапляють до адресатів без комісії.

Допомога дітям з вадами серця

600 дітей з вадами серця в Україні залишилися без підтримки держави. Їх можна врятувати завдяки серцевим імплантам, вартість одного – 90 тис. грн.

Раніше кошти на це виділяла державна програма, однак цього року її припинили. Як допомогти дітям з вадами серця, дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Надія Матвєєва

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