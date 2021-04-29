Головною героїнею романтичного реаліті-шоу Холостячка у 2021 році стала українська співачка Злата Огнєвіч.

35-річна артистка вирішила спробувати своє щастя на шоу Холостячка, щоб знайти другу половинку.

Ведучим реаліті Холостячка стане Григорій Решетник. Виробництвом проекту займається студія StarLightProduction під керівництвом Анни Калини.

— Злата – яскравий приклад сучасної жінки, self-made woman. Вона дуже цілеспрямована і вольова в роботі, і водночас за всієї своєї внутрішньої сили наша Холостячка тепла, промениста, великодушна і неймовірно жіночна. Впевнена, чоловікам, які прийдуть до неї на проект, дуже пощастить. Адже вони познайомляться з тією Златою Огнєвіч, яка готова відкритися справжнім почуттям. Можу пообіцяти, що цієї осені завдяки нашій Холостячці глядачам СТБ будуть забезпечені найтепліші п’ятниці, – коментує Калина.

Сама Злата Огнєвіч зізнається, що у чоловіках її підкуповують інтелект і почуття гумору. Новій Холостячці важливо, щоб чоловік не тільки поділяв із нею такі цінності як любов до дітей і своєї сім’ї, а й приймав її професійний розвиток.

— Те, що я артистка, часто ускладнює мої стосунки з чоловіками. Я завжди чесно попереджала, що можу пропадати на зніманнях і гастролях. І на початку стосунків чоловік це приймав. Проте з часом, на жаль, з’являлися ревнощі до моєї роботи і вимога зробити вибір. Мій шлях до себе розпочався рік тому після болючого розриву стосунків, які я вважала ідеальними. Я дуже хочу сім’ю, але люди не повинні розчинятися тільки в стосунках. Для мене важливий спільний розвиток у парі, коли і в чоловіка, і в жінки є своя справа, у яку вони залучені всією душею. Тому я йду на Холостячку, щоб зустріти чоловіка своєї мрії, – ділиться Огнєвіч.

Перша українська Холостячка Ксенія Мішина у фіналі обрала автора студії Квартал 95 Олександра Еллерта. Пара продовжує будувати стосунки і після проекту.

Біографія Злати Огнєвіч

Українська співачка Злата Огнєвіч запам’яталася всім сильним голосом і чудовими вокальними даними. Біографія Злати Огнєвіч рясніє яскравими і цікавими фактами з її життя.

Зокрема мало хто знає, що Злата вчилася на психолога.