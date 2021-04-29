Іспанець-реготун: помер герой мемів Хуан Хойя Борха

В Іспанії помер герой культового мему, “реготун” Хуан Хойя Борха. Йому було 65 років.

Восени минулого року через серйозні проблеми з судинами актор переніс ампутацію ноги. З того часу він залишався в лікарні.

Зазначається, що причиною смерті Хуана Хойя Борха могли стати ускладнення після операції.

В мережі небайдужі користувачі висловили співчуття близьким актора і пообіцяли зберегти пам’ять про нього через меми.

Ким був іспанський реготун

Таке прізвисько актор Хуан Хойя Борха отримав після поширення в соцмережах відео з ефіру іспанського ток-шоу.

На відео чоловік розповідає історію зі свого життя: працюючи посудомийником на пляжі, одного разу він замочив на ніч в морі 20 брудних сковорідок.

На ранок з’ясувалося, що всі сковорідки, крім однієї, забрало хвилями. Відео стало вірусним не через саму історію, а через безперервний сміх актора.

Скріншот з ефіру розлетівся у соцмережах і залишився одним із найбільш поширених мемів, за допомогою якого користувачі висловлюють свою реакцію на дуже смішні ситуації.