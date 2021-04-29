Моргенштерн потрапив до чорного списку Мінкульту

Російський реп-виконавець Моргенштерн (справжнє ім’я – Алішер Валєєв) потрапив до чорного списку Мінкульту.

На сайті Мінкульту зазначили, що процедура включення здійснюється автоматично, оскільки згідно з чинним законодавством вони не мають повноважень вирішувати “включати” чи “не включати” особу до списків.

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Станом на 29 квітня в чорному списку перебуває 181 артист. Цим особам заборонений в’їзд в Україну та демонстрація концертів по ТБ.

Моргенштерн відмовився від концертів в Україні

Раніше російський репер Моргенштерн скасував концерти в Києві, Харкові та Запоріжжі, бо йому нібито “лячно приїжджати” в Україну.

На своєму концерті в Одесі у 2019 році Моргенштерн зі сцени висміяв траур за загиблими в Одеському торгово-економічному коледжі, назвавши скорботу українців показухою.

Фото: Алішер Моргенштерн

Джерело: Мінкульт