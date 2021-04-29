Українська співачка, призер Євробачення 2013 Злата Огнєвіч стала головною героїнею романтичного реаліті-шоу Холостячка на телеканалі СТБ.

Її давно знають в Україні як талановиту артистку, але особисте життя Злата завжди тримала під замком. Однак тепер їй належить робити вибір на очах у мільйонів телеглядачів.

Біографія Злати Огнєвіч

Співачка, яку від народження звали Інна Бордюг, народилася 12 січня 1986 року в місті Мурманськ (Росія). Батько артистки військовий хірург Леонід Бордюг, а мама Галина Бордюг – викладач російської мови та літератури. Родина п’ять років прожила в Мурманську, а потім батька перевели у Ленінград.

Однак і там вони довго не затрималися і переїхали до Криму. Саме у Судаку Злата Огнєвіч почала брати уроки гри на фортепіано. Після розвалу СРСР батько дівчинки пішов служити у ВМС України, а мама почала займатися бізнесом.







Музика, політика та Євробачення: біографія нової холостячки Злати Огнєвіч / 2 фотографии

У Злати також є і молодша сестра Юлія.

Музичну освіту Огнєвіч отримувала в музичному училищі ім. Глієра в Києві.

Також співачка вчилася в Національному авіаційному університеті на факультеті психології.

Під час навчання вона ще й встигала співати у Державному ансамблі пісні і танцю Збройних Сил України.

Біографія Злати Огнєвіч рясніє яскравими музичними перемогами, але про все по черзі.

Першим сольним треком, який випустила співачка, став Острів. Однак першу значну популярність Златі принесла пісня Зозуля.

У 2010 та 2011 роках співачка була учасницею відбіркових національних турів на Євробачення. Однак тільки у 2013 році видалася можливість представляти Україну на конкурсі.

Злата Огнєвіч на Євробаченні представляла Україну з піснею Gravity. Зворушливий номер і бездоганний вокал сподобалися європейській публіці, і співачці віддали третє призове місце.

У 2014 році Злата презентувала патріотичну пісню Pray for Ukraine. В ті часи, коли українці ще користувалися забороненою нині російською соцмережею Вконтакте, багато користувачів всерйоз думали, що це трек Armin van Buuren, бо саме там ширилися такі чутки.

У 2014 році Злата Огнєвіч пішла в політику і стала нардепом від фракції Олега Ляшка. Злата займалася питаннями творчості, культури і духовності. Однак через рік вона залишила роботу в законодавчому органі і повернулася до концертної діяльності.

Нині Злата продовжує тішити шанувальників новими пісня та концертами. Останні сингли артистки – Океан, Обіцяй мені.

Злата Огнєвіч – нова Холостячка 2021

29 квітня стало відомо, що Злата Огнєвіч стала головною героїнею Холостячки 2021 – романтичного реаліті-шоу, яке транслює телеканал СТБ.

Фото: Злата Огнєвіч