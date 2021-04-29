Вийшла сьома серія реаліті-шоу Насті Каменських Девочки рулят. У новому випуску подруга артистки Анна Завгородня поділилася найпотаємнішим – підтвердила розлучення з чоловіком.

Протягом 13 років Анна перебувала в стосунках зі співаком Олексієм Завгороднім (Позитив). Нещодавно почали ходити чутки з приводу розлучення пари.

Епізод розпочався з того, що Настя з Анею сидять і розмірковують про взаємини між чоловіком і жінкою. Після Завгородня знайшла в собі сили та розповіла те, на що довго не наважувалася.

– Я готова прийняти дуже важливе рішення, яке довго носила в собі та переживала. Саме тому мовчала. Було дуже боляче від того, що закінчився мій етап у житті, довжиною в 13 років, – сказала Анна.

Завгородня наголосила, що з юності вони з Олексієм крок за кроком разом йшли в доросле життя. І те, ким вони є сьогодні – це відбиток взаємного кохання та підтримки.

– Комусь потрібна лише година, щоб все відпустити та забути, а комусь – більше року. Але потім ти раз і назавжди приймаєш рішення. Ми більше не чоловік і дружина. Я вдячна за колосальний досвід, який набула в цих стосунках, – зізналася Анна.

За словами дівчини, наразі вона все відпустила та з легкістю входить у новий етап життя. Анна впевнена, що все найкраще попереду.

Девочки рулят

Зйомки реаліті-шоу Насті Каменських Девочки рулят проходять у місті Тулум (Мексика). Туди артистка вирушила зі своєю мамою Лідією, подругою Анею і помічницями Ілоною та Лєрою.

Дебютна серія шоу вийшла на початку квітня. Всього в першому сезоні 10 серій, які виходять щовівторка та щочетверга на YouTube-каналі артистки.

Фото: Анна Завгородня