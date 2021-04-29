Співачка Slavia (справжнє ім’я – Ярослава) зізналася, що головною причиною розлучення з Dzidzio стала її кар’єра та публічність.

В одному з останніх інтерв’ю виконавиця розповіла, що під час шлюбу вона втрачала себе і була нещасливою. Ярослава хотіла будувати сольну кар’єру та розвиватися, а Михайло був проти цього.

Навіть дебютну пісню співачки Я тобі не мамка Dzidzio сприйняв на особистий рахунок і образився.

– Михайло – сильна людина, і я відчувала, що на мене тиснуть. Мені було складно і боляче через те, що він мене не підтримав. Тільки сказав: все, я втратив сім’ю, ти пішла робити кар’єру. Я навіть не зрозуміла, про що він. Я підтримувала його багато років, теж сподівалася на якесь розуміння, але цього не сталося, – розповіла співачка.

Ярослава зізналася, що відчула полегшення після того, як вони подали документи на розлучення. Зараз пара підтримує дружні стосунки.

– Я ніби вдихнула свіжого повітря. У мене немає жодних образ, лише вдячність. Вважаю, що це найкращий чоловік, який міг бути в той період мого життя, – зізналася Slavia.

Slavia про Х-Фактор і страхи перед чоловіком

Cпівачка Slavia розповіла про заборони Dzidzio та свій виступ на шоу Х-Фактор.

Ярослава зізналася, що її чоловік був проти того, щоб вона спілкувалася з журналістами, ходила на різні шоу та будь-яким чином заявляла про себе. Dzidzio хотів, щоб жінка займалася лише сімейними справами.

Фото: Slavia