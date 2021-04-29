Сьогодні, 29 квітня, принц Вільям і Кейт Міддлтон святкують десяту річницю весілля.

На честь цієї знаменної події на офіційній сторінці Instagram герцогів Кембриджських було опубліковано фото принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

Пара позує на тлі природи. Герцогиня постала в блакитний блузі та спідниці. Герцог – у темно-синьому светрі, сорочці та брюках.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон одружилися в 2011 році. У пари троє дітей – 7-річний принц Джордж, 6-річна принцеса Шарлотта і 3-річний принц Луї.

Хто займе трон після Єлизавети II

Королева Єлизавета ІІ – монарх, який найдовше перебуває на троні у Великій Британії. Вона носить корону вже 69 років.

Наступне місце на троні має дістатися старшому синові королеви – 72-річному принцу Чарльзу.

Другий на черзі – 38-річний принц Вільям. Він старший син принца Чарльза. Далі – діти герцогів Кембриджських.

Загалом у черзі на британський престол понад50 осіб. Хто успадкує трон після того, як піде королева – читайте на Фактах ICTV.