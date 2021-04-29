Ексклюзивно для Фактів ICTV українська співачка Слава Камінська назвала ідеї подарунків на День матері.

Артистка зізналася, що найдорогоціннішим подарунком для її мами є час, який вона може провести разом з дочкою та внуками.

Слава завжди наперед цікавиться, що б її мама хотіла отримати з нагоди свята. Але зазвичай Тамара Кузнєцова відповідає, що їй нічого не потрібно.

За словами Слави, цікавими варіантами подарунків можуть бути парфуми або кухонна техніка.

– Як парфумерний маніяк, я обов’язково обираю новий весняний легкий аромат для мами. Також це може бути будь-яка техніка, яка мінімізує мамину енерговитратність: кухонний комбайн, робот-пилосос, мультиварка. Те, від чого вона буде відмовлятися, але обов’язково незабаром скористається, – розповіла співачка.

Також Камінська вважає, що ідеальним подарунком на День матері є подорож.

– Мами завжди шкодують, економлять, не дозволяють собі. Тут без примусової акції не обійтися. Карпати, Одеса, та що завгодно – для зміни локації все до душі, – зазначила Камінська.

Історія свята День матері

День матері українці традиційно відзначають у другу неділю травня. Цьогоріч свято припадає на 9 число.

Як виникло свято День матері – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Слава Камінська