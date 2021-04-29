Українська співачка Злата Огнєвіч стала головною героїнею реаліті-шоу Холостячка на СТБ.

Співачка активний користувач соціальних мереж. Що саме Злата Огнєвіч постить в Instagram – дивіться у добірці від Фактів ICTV.

Злата Огнєвіч часто публікує в Instagram знімки у стильних і жіночних образах. Зазвичай співачка на них виглядає дуже жіночно та ніжно.











Спорт, виступи та трохи еротики: що постить в Instagram Холостячка Злата Огнєвіч / 3 фотографии

Також співачка часто оприлюднює знімки з репетицій, підкреслюючи, що сценічна кар’єра супроводжується багатьма зусиллями поза камерами.











Спорт, виступи та трохи еротики: що постить в Instagram Холостячка Злата Огнєвіч / 3 фотографии

Навіть попри карантинні обмеження, співачка любить тішити шанувальників в Instagram своїми live-виступами. Зокрема з одним із останніх синглів Океан.

Якщо поглянути на Instagram Злати Огнєвіч, то можна одразу зрозуміти, що співачка любить подорожувати як світом, так і Україною.











Спорт, виступи та трохи еротики: що постить в Instagram Холостячка Злата Огнєвіч / 3 фотографии

Злата Огнєвіч публічна людина, тому часто стає учасницею різних ТБ-шоу, зокрема шоу Хто зверху на Новому каналі.