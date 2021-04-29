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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Євгенія Шапоренко |

Спорт, виступи та трохи еротики: що постить в Instagram Холостячка Злата Огнєвіч

Злата Огневич

Українська співачка Злата Огнєвіч стала головною героїнею реаліті-шоу Холостячка на СТБ.

Співачка активний користувач соціальних мереж. Що саме Злата Огнєвіч постить в Instagram – дивіться у добірці від Фактів ICTV.

Злата Огнєвіч часто публікує в Instagram знімки у стильних і жіночних образах. Зазвичай співачка на них виглядає дуже жіночно та ніжно.

  • Злата Огневич
  • Злата Огневич
  • Злата Огневич
  • Злата Огневич
  • Злата Огневич
  • Злата Огневич
Спорт, виступи та трохи еротики: що постить в Instagram Холостячка Злата Огнєвіч / 3 фотографии

Також співачка часто оприлюднює знімки з репетицій, підкреслюючи, що сценічна кар’єра супроводжується багатьма зусиллями поза камерами.

  • Злата Огневич
  • Злата Огневич
  • Злата Огневич
  • Злата Огневич
  • Злата Огневич
  • Злата Огневич
Спорт, виступи та трохи еротики: що постить в Instagram Холостячка Злата Огнєвіч / 3 фотографии
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Навіть попри карантинні обмеження, співачка любить тішити шанувальників в Instagram своїми live-виступами. Зокрема з одним із останніх синглів Океан.

Якщо поглянути на Instagram Злати Огнєвіч, то можна одразу зрозуміти, що співачка любить подорожувати як світом, так і Україною.

  • Злата Огневич
  • Злата Огневич
  • Злата Огневич
  • Злата Огневич
  • Злата Огневич
  • Злата Огневич
Спорт, виступи та трохи еротики: що постить в Instagram Холостячка Злата Огнєвіч / 3 фотографии

Злата Огнєвіч публічна людина, тому часто стає учасницею різних ТБ-шоу, зокрема шоу Хто зверху на Новому каналі.

Крім того, Злата Огнєвіч часто показує в Instagram підписникам, що її розкішна фігура не подарунок долі, а результат виснажливих тренувань.

Також Злата не соромиться іноді показувати ніжні еротичні знімки у стрічці свого Instagram.

  • Злата Огневич
  • Злата Огневич
  • Злата Огневич
  • Злата Огневич
  • Злата Огневич
  • Злата Огневич
Спорт, виступи та трохи еротики: що постить в Instagram Холостячка Злата Огнєвіч / 3 фотографии

Злата Огнєвіч – нова Холостячка 2021

Українська співачка і учасниця Євробачення 2013 Злата Огнєвіч стала героїнею Холостячки 2021 – романтичного реаліті-шоу на телеканалі СТБ.

Злата Огнєвіч побудувала успішну музичну кар’єру, проте поки не зустріла свого коханого, з яким вона могла б піти під вінець.

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