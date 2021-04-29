Українська співачка Злата Огнєвіч стала головною героїнею реаліті-шоу Холостячка на СТБ.
Співачка активний користувач соціальних мереж. Що саме Злата Огнєвіч постить в Instagram – дивіться у добірці від Фактів ICTV.
Злата Огнєвіч часто публікує в Instagram знімки у стильних і жіночних образах. Зазвичай співачка на них виглядає дуже жіночно та ніжно.
Також співачка часто оприлюднює знімки з репетицій, підкреслюючи, що сценічна кар’єра супроводжується багатьма зусиллями поза камерами.
Навіть попри карантинні обмеження, співачка любить тішити шанувальників в Instagram своїми live-виступами. Зокрема з одним із останніх синглів Океан.
Якщо поглянути на Instagram Злати Огнєвіч, то можна одразу зрозуміти, що співачка любить подорожувати як світом, так і Україною.
Злата Огнєвіч публічна людина, тому часто стає учасницею різних ТБ-шоу, зокрема шоу Хто зверху на Новому каналі.
Крім того, Злата Огнєвіч часто показує в Instagram підписникам, що її розкішна фігура не подарунок долі, а результат виснажливих тренувань.
Також Злата не соромиться іноді показувати ніжні еротичні знімки у стрічці свого Instagram.
Злата Огнєвіч – нова Холостячка 2021
Українська співачка і учасниця Євробачення 2013 Злата Огнєвіч стала героїнею Холостячки 2021 – романтичного реаліті-шоу на телеканалі СТБ.
Злата Огнєвіч побудувала успішну музичну кар’єру, проте поки не зустріла свого коханого, з яким вона могла б піти під вінець.