Вже 18 травня в Роттердамі розпочнеться міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2021. Букмекери прогнозують перемогу Мальти.

У міжнародному прогнозі букмекерів лідирує представниця Мальти – співачка Destiny – 18%.

На другому місці розташувалася Франція, яку представлятиме виконавиця Барбара Прави – 14%.

Третє місце займає представник Швейцарії – Gjon’s Tears – 12%, який раніше займав друге місце.

Далі йде Італія – 10%, Болгарія – 5%, Ісландія, Швеція, Литва – 4%, Кіпр, Норвегія – 3%.

На останньому 39 місці з найменшим показником букмекерів розташувалася Албанія – менше 1%.

Гурт Go-A, який представлятиме Україну на Євробаченні 2021, займає 16 місце – 1%. Раніше він був на 18 місці.







Ставки букмекерів на Євробачення 2021: хто здобуде перемогу / 2 фотографии

Найкращий текст пісні для Євробачення

На премію Eurostory Best Lyrics Award номіновано п’ять пісень за найкращі тексти для Євробачення 2021. Серед висунутих номінантів – представниця Болгарії, гурт від Італії, співачка від Росії, учасник від Нідерландів і музичний колектив від Бельгії.

Переможця визначає народне голосування, а також професійне журі.