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Каріна Зуєва |

Тато завжди буде поруч: Макс Михайлюк поділився першим фото з донькою

Макс Михайлюк

Головний герой романтичного реаліті-шоу Холостяк 10 Макс Михайлюк поділився першим фото з донькою. Дівчинку назвали Аріана.

На першому знімку Михайлюк лежить на лікарняному ліжку з донькою на руках. На другому – відображено процес пологів, під час якого екс-холостяк підтримує свою кохану Дашу Хлистун.

– Моя маленька, тато завжди буде поруч. Даринка, ти мій герой. 27.04.2021. Аріана, – написав Макс.

Михайлюк і Хлистун стали батьками

Вчора, 28 квітня, стало відомо, що кохана Макса Михайлюка Даша Хлистун народила первістка. Радісною новиною дівчина поділилася в своєму Instagram.

Також Хлистун подякувала всім за привітання та пообіцяла найближчим часом вийти на зв’язок.

Фото: Макс Михайлюк

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