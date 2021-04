Міжнародний день танцю відзначають 29 квітня. Рада ЮНЕСКО ініціювала його ще в 1982 році.

Дату запропонував педагог і хореограф Петро Гусєв у пам’ять про народженого в цей день французького балетмейстера, теоретика та реформатора балету Жан-Жоржа Новера. Він увійшов в історію як “батько сучасного балету”.

День танцю є святом представників театру опери та балету, сучасних танцювальних труп, ансамблів сучасного бального й народного танцю, професійних артистів та аматорів.

Факти ICTV пропонують згадати найяскравіші танцювальні сцени з улюблених кінофільмів.

Кримінальне чтиво (1994)

Танець Джона Траволти й Уми Турман під пісню Chuck Berry – You Never Can Tell знають навіть ті, хто жодного разу не дивився фільм.

Брудні танці (1987)

Фільм став класикою, як і танець Патріка Суейзі та Дженніфер Грей. Доповнює картину красива та не менш легендарна пісня Bill Medley, Jennifer Warnes – (I’ve Had) The Time Of My Life.

Маска (1994)

Румба у виконанні Джима Керрі знайома всім. Неймовірна пластика та запальна пісня зробили танець Чік-Чік-Чікі-Бум культовим.

Приборкання норовливого (1980)

Танець на винограді у виконанні Адріано Челентано забути нереально. Від танцюючого актора просто неможливо відірвати очей!

Стриптиз (1996)

Відомий танець Демі Мур біля жердини. Попри те, що актриса не є професійною танцівницею, хореографія вдалася їй прекрасно. При одній згадці імені Демі Мур у пам’яті спливає саме цей епізод.

Вовк із Уолл-стріт (2013)

Після фільму Вовк із Уолл-стріт Леонардо Ді Капріо довів, що він не тільки дуже талановитий актор, але й чудовий танцюрист. Повторити руху Лео під силу не кожному!

Ангели Чарлі (2000)

Один із найпопулярніших танців у біографії Камерон Діас. Дуже запально та заразливо!

Переможці кінопремії Оскар 2021

У ніч із 25 на 26 квітня Американська кіноакадемія оголоcила переможців премії Оскар 2021.

Захід одночасно відбувався в легендарному театрі Dolby та на історичній Union Station у Лос-Анджелесі.

Учасникам церемонії дозволили не вдягати захисні маски в кадрі та зобов’язали перед церемонією тричі здати тест на коронавірус.

Хто врешті став переможцем кінопремії Оскар 2021, читайте в матеріалі Фактів ICTV.