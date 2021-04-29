Щорічно 29 квітня в усьому світу відзначається Міжнародний день танцю. Свято заснувала Міжнародна рада танцю ЮНЕСКО у 1982 році. Дата обрана не випадково. 29 квітня – день народження французького балетмейстера і батька сучасного балету Жана-Жоржа.

Для когось танець – це професія, якій люди присвячують все своє життя. Однак це той вид мистецтва, до якого тією чи іншою мірою можуть долучитися всі охочі.

Клуби, літні майданчики та інші місця, де будь-хто може показати: Може, я танцюю не ідеально, але я це люблю. Проте люди різні, і багатьох долає сором та можливі косі сторонні погляди.

– Не варто нікого соромитися, треба відриватися завжди, якщо ви хочете отримати емоції та повеселитися. Робіть це, навіть якщо у вас не виходить, так ви розвеселите себе та інших. Усім буде круто, позитив врятує світ, – зазначає відомий український танцюрист і хореограф Євген Кот.

За його словами, завжди можна записатися на групові або індивідуальні заняття, якщо вам хочеться підтягнути техніку.

– Кожна людина може навчитися танцювати, але кожному знадобиться різна кількість часу. Комусь трьох тренувань вистачить, комусь – п’яти, а комусь потрібен рік. Усім по-різному. Результат буде, але лише тоді, якщо не опускати рук, бо танці – це праця, це професія. Для них доведеться виховувати свої м’язи й тіло, – зазначив Євген Кот.











































Як навчитися танцювати попри все: поради хореографа та психолога / 11 фотографий

На жаль, досі про танці існує безліч стереотипів. Зокрема, батьки не завжди хочуть віддавати своїх синів на танці. Мовляв, не чоловіча це справа. Однак такі заняття мають безліч плюсів: дисципліна, фізична форма.

– Щонайменше – це фізична праця. Це розвиток м’язового корсету всього тіла, правильної постави. Також це виховання благородності, правильного ставлення до дівчат. Це пластичність. Багато чого дають танці. А до того ж – культурний розвиток. Можна спокійно віддавати хлопця на танці, і якщо він буде амбітним, матиме хист, буде талановитим, то досягне значних результатів, – розповідає Євген Кот.

Як побороти сором під час танцю – відповідь психолога

Важливий момент щодо танців – це самовизначення людини. Є ті, хто лише хоче танцювати, але не робить для цього жодних кроків. Причин може бути багато: побоювання обговорень, оцінок з боку інших, життєві обставини.

– Другий варіант пов’язаний із самим тілом і техніками. Коли ми говоримо про техніки, то виникає запитання: А чи можу я так само? Момент перфекціонізму і порівняння себе з іншими. Ходіть на майстер-класи, повторюйте, працюйте над собою. Це найоптимальніший варіант. Нехай вас не бачать інші, але спробувати і робити – це шлях до успіху, – розповідає психолог Віра Романова.

За словами фахівця, є ще й третя група людей, яким складно зважитися на заняття танцями через неприйняття себе, свого тіла.

– І це найцікавіший момент, бо поряд з танцями людина потребує ще й супроводу фахівця. Неприйняття власного тіла, своєї зовнішності, а також м’язові затиски пов’язані з емоційним станом, способом життя, образами на інших людей. Це не дає змоги людям розслабитися і привести свої м’язи в потрібний стан, – зазначає Віра Романова.

Вона додала, що у професійних танцюристів це теж було в якийсь момент життя, але було подолано завдяки тренуванням м’язів.

– Але якщо ми говоримо про дозвілля, про те, щоб здійснити мрію і станцювати танго або просто бути зіркою на вечірці серед друзів, то робота з власним тілом та емоційним станом необхідна, – ділитися психолог.

Також, за її словами, танець на публіці – це щось близьке до самовизначення.

– Це питання самовизначення: Я танцюю, тому що мені добре? Я танцюю, бо це частина мого життя? Я танцюю, тому що хочу тримати себе в формі? Або я танцюю, бо це хтось оцінюватиме, – говорить фахівець.

Якщо ви не професійний танцюрист, якому за роботу платять гроші, то навіщо вам оцінка інших людей? Навіть якщо ви впадете або спіткнетесь, то і себе, і людей потішите, а позитив ніколи не зайвий. Головне – робіть це акуратно, щоб не травмуватися. Висновок: не варто соромитися танців на публіці, якщо навіть у вас не все ідеально виходить.

Як навчитися танцювати

Якщо ви ще не визначилися, який вид танцю вам ближчий, то можна зануритися у прекрасний світ YouTube. Там безліч відеоуроків і майстер-класів . Також чимало хореографів і шкіл танцю часто проводять дні відкритих дверей або дають пробні заняття спеціально, щоб людина визначилася, чи підходить їй це.

Якщо вам хочеться розвинути в собі пластичність, то доведеться добряче над собою попрацювати. Можете просто вдома перед дзеркалом відпрацьовувати рухи або знімати себе на відео .

Ще один важливий момент для танцю – це почуття ритму. Для цього теж не потрібно інститут закінчувати, це те, що можна в собі виховати. За словами хореографа Євгена Кота, можна просто всюди ходити і вистукувати різні ритми.

Сім популярних танців із кіно

День танцю – свято представників театру опери та балету, сучасних танцювальних труп, ансамблів сучасного бального й народного танцю, професійних артистів та аматорів.

Також неймовірні танці нам часто демонструють і в кіно. Факти ICTV пропонують згадати найяскравіші танцювальні сцени з улюблених кінофільмів.