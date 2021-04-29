Щорічно 29 квітня в усьому світу відзначається Міжнародний день танцю. Свято заснувала Міжнародна рада танцю ЮНЕСКО у 1982 році. Дата обрана не випадково. 29 квітня – день народження французького балетмейстера і батька сучасного балету Жана-Жоржа.
Для когось танець – це професія, якій люди присвячують все своє життя. Однак це той вид мистецтва, до якого тією чи іншою мірою можуть долучитися всі охочі.
Клуби, літні майданчики та інші місця, де будь-хто може показати: Може, я танцюю не ідеально, але я це люблю. Проте люди різні, і багатьох долає сором та можливі косі сторонні погляди.
– Не варто нікого соромитися, треба відриватися завжди, якщо ви хочете отримати емоції та повеселитися. Робіть це, навіть якщо у вас не виходить, так ви розвеселите себе та інших. Усім буде круто, позитив врятує світ, – зазначає відомий український танцюрист і хореограф Євген Кот.
За його словами, завжди можна записатися на групові або індивідуальні заняття, якщо вам хочеться підтягнути техніку.
– Кожна людина може навчитися танцювати, але кожному знадобиться різна кількість часу. Комусь трьох тренувань вистачить, комусь – п’яти, а комусь потрібен рік. Усім по-різному. Результат буде, але лише тоді, якщо не опускати рук, бо танці – це праця, це професія. Для них доведеться виховувати свої м’язи й тіло, – зазначив Євген Кот.
На жаль, досі про танці існує безліч стереотипів. Зокрема, батьки не завжди хочуть віддавати своїх синів на танці. Мовляв, не чоловіча це справа. Однак такі заняття мають безліч плюсів: дисципліна, фізична форма.
– Щонайменше – це фізична праця. Це розвиток м’язового корсету всього тіла, правильної постави. Також це виховання благородності, правильного ставлення до дівчат. Це пластичність. Багато чого дають танці. А до того ж – культурний розвиток. Можна спокійно віддавати хлопця на танці, і якщо він буде амбітним, матиме хист, буде талановитим, то досягне значних результатів, – розповідає Євген Кот.
Як побороти сором під час танцю – відповідь психолога
Важливий момент щодо танців – це самовизначення людини. Є ті, хто лише хоче танцювати, але не робить для цього жодних кроків. Причин може бути багато: побоювання обговорень, оцінок з боку інших, життєві обставини.
– Другий варіант пов’язаний із самим тілом і техніками. Коли ми говоримо про техніки, то виникає запитання: А чи можу я так само? Момент перфекціонізму і порівняння себе з іншими. Ходіть на майстер-класи, повторюйте, працюйте над собою. Це найоптимальніший варіант. Нехай вас не бачать інші, але спробувати і робити – це шлях до успіху, – розповідає психолог Віра Романова.
За словами фахівця, є ще й третя група людей, яким складно зважитися на заняття танцями через неприйняття себе, свого тіла.
– І це найцікавіший момент, бо поряд з танцями людина потребує ще й супроводу фахівця. Неприйняття власного тіла, своєї зовнішності, а також м’язові затиски пов’язані з емоційним станом, способом життя, образами на інших людей. Це не дає змоги людям розслабитися і привести свої м’язи в потрібний стан, – зазначає Віра Романова.
Вона додала, що у професійних танцюристів це теж було в якийсь момент життя, але було подолано завдяки тренуванням м’язів.
– Але якщо ми говоримо про дозвілля, про те, щоб здійснити мрію і станцювати танго або просто бути зіркою на вечірці серед друзів, то робота з власним тілом та емоційним станом необхідна, – ділитися психолог.
Також, за її словами, танець на публіці – це щось близьке до самовизначення.
– Це питання самовизначення: Я танцюю, тому що мені добре? Я танцюю, бо це частина мого життя? Я танцюю, тому що хочу тримати себе в формі? Або я танцюю, бо це хтось оцінюватиме, – говорить фахівець.
Якщо ви не професійний танцюрист, якому за роботу платять гроші, то навіщо вам оцінка інших людей? Навіть якщо ви впадете або спіткнетесь, то і себе, і людей потішите, а позитив ніколи не зайвий. Головне – робіть це акуратно, щоб не травмуватися. Висновок: не варто соромитися танців на публіці, якщо навіть у вас не все ідеально виходить.
Як навчитися танцювати
- Якщо ви ще не визначилися, який вид танцю вам ближчий, то можна зануритися у прекрасний світ YouTube. Там безліч відеоуроків і майстер-класів. Також чимало хореографів і шкіл танцю часто проводять дні відкритих дверей або дають пробні заняття спеціально, щоб людина визначилася, чи підходить їй це.
- Якщо вам хочеться розвинути в собі пластичність, то доведеться добряче над собою попрацювати. Можете просто вдома перед дзеркалом відпрацьовувати рухи або знімати себе на відео.
- Ще один важливий момент для танцю – це почуття ритму. Для цього теж не потрібно інститут закінчувати, це те, що можна в собі виховати. За словами хореографа Євгена Кота, можна просто всюди ходити і вистукувати різні ритми.
Сім популярних танців із кіно
День танцю – свято представників театру опери та балету, сучасних танцювальних труп, ансамблів сучасного бального й народного танцю, професійних артистів та аматорів.
Також неймовірні танці нам часто демонструють і в кіно. Факти ICTV пропонують згадати найяскравіші танцювальні сцени з улюблених кінофільмів.