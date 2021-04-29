Українська співачка Наталія Могилевська поділилася рецептом корисної сирної паски.

Артистка опублікувала фото, на якому зображена з паскою в руках, а також поділилася процесом її приготування.

Інгредієнти:

сироп агави (або інший натуральний підсолоджувач) – 130 г;

жирний сир – 1 кг 250 г;

яйця – 10 штук;

жирні вершки – 80 г;

родзинки та цукати – по 4 ложки;

манка – 140 г.

Приготування

Сир протерти через сито або пробити блендером. Додати до нього цукор, вершки та просіяну манку. Все перемішати.

Жовтки збити та додати до них сирну масу. Після збити білки в густу піну та все обережно з’єднати.

Перемішати, додати цукати і родзинки.

Перекласти підготовлене тісто в форму (не до кінця її заповнивши), змащену вершковим маслом.

Готувати сирну паску – 40-45 хвилин в духовці за температури у 180 градусів.

Для паперових форм час випікання менший. Готовність паски можна перевірити натисканням на її боки – маса стане щільнішою, ніж до випікання.

Основа верхньої прикраси – агар-агара, який можна прикрасити за своїм смаком.

– Готувати паску краще напередодні свята, тому що їй треба постояти в холодильнику добу, – написала Наталя Могилевська.

Наталя Могилевська переїхала в заміський будинок

Народна артистка України Наталія Могилевська переїхала на берег Дніпра. Довгий час співачка жила в центрі Києва, а зараз перебралася в орендований котедж на околицю міста.

Могилевська живе за 50 м від пляжу, де у вільний час гуляє зі своїм домашньому улюбленцем – лабрадором на прізвисько Айя.

Фото: Наталя Могилевська