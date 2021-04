Американська співачка Біллі Айліш презентувала кліп на пісню Your Power, в якому вона сама виступила режисером.

Цього тижня співачка анонсувала вихід свого другого повноформатного альбому під назвою Happier Than Ever, вихід якого запланований на липень.

— Your Power – одна з моїх улюблених пісень, що я коли-небудь писала. Я відчуваю себе дуже вразливою, виставляючи це, тому що вона мені дуже близька. Спробуйте не зловживати владою, – написала Айліш.

Спокійна композиція супроводжується такою ж холодною атмосферою, що й сингли з нового альбому My Future та Then I Am, які вона вже випустила.

У відео співачка сидить на горі у пустелі, а потім до неї підповзає величезна анаконда, яка обвиває її шию та тулуб.

Режисером музичної роботи виступила сама Айліш. Це її четвертий кліп, який вона режисирувала сама. Знімання відбулися у Сімі-Веллі, що на півночі від Лос-Анджелеса.

Новий кліп Джамали

Українська співачка Джамала презентувала новий кліп на пісню Вірю в тебе.

У новому кліпі Джамала розповіла про батьківство, а також показала свого чоловіка Бекіра та двох синів: 3-річного Еміра і 9-місячного Селіма-Гірая.

Джерело: Variety