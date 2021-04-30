Американська співачка Аріана Гранде презентувала новий кліп на пісню Pov. Композиція входить до шостого студійного альбому артистки Positions.

У ролику представлені два закоханих в один одного чоловіка, які танцюють під ліричний трек Аріани Гранде.

Режисером відео став Julien Christian Lutz, який знімав кліпи для Джастіна Бібера, Ріани, репера Дрейка та інших виконавців.

Гранде зізналася, що над альбомом Positions вона працювала шість місяців. У коментарях шанувальники закидали артистку компліментами та зазначили, що це один з найкращих альбомів зірки.

Весілля Аріани Гранде

Американська співачка Аріана Гранде готується до весілля з агентом з нерухомості Далтоном Гомесом.

За словами інсайдерів, зірка проти пишного святкування та великої кількості гостей. Пара хоче скромну весільну церемонію, яка запланована на початок літа.

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