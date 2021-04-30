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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Валентина Чорна |

Аріана Гранде випустила кліп на пісню Pov

Ариана Гранде

Американська співачка Аріана Гранде презентувала новий кліп на пісню Pov. Композиція входить до шостого студійного альбому артистки Positions.

У ролику представлені два закоханих в один одного чоловіка, які танцюють під ліричний трек Аріани Гранде.

Режисером відео став Julien Christian Lutz, який знімав кліпи для Джастіна Бібера, Ріани, репера Дрейка та інших виконавців.

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Гранде зізналася, що над альбомом Positions вона працювала шість місяців. У коментарях шанувальники закидали артистку компліментами та зазначили, що це один з найкращих альбомів зірки.

Весілля Аріани Гранде

Американська співачка Аріана Гранде готується до весілля з агентом з нерухомості Далтоном Гомесом.

За словами інсайдерів, зірка проти пишного святкування та великої кількості гостей. Пара хоче скромну весільну церемонію, яка запланована на початок літа.

Фото: Getty images

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