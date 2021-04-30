Українська співачка Тіна Кароль розповіла, який талант вона хотіла б мати та чим захоплюється поза сценою.

Виконавиця вважає, що абсолютно будь-який талант можна розвинути, якщо є задатки. А її досвід показав, що навчитися можна всьому. Також артистка зізналася, що їй подобається займатися криптовалютою.

– Цікава тема з криптовалютою. Я давно казала, що біткоїн – це класно. Сьогодні я займаюся digital-мистецтвом, яке буде брати участь в аукціонах, – поділилася Тіна Кароль.

Тіна Кароль представила live-концерт

Співачка Тіна Кароль презентувала live-концерт свого альбому Красиво, що нещодавно вийшов.

Артистка виконала сім пісень зі своєї нової роботи. Кароль з’явилася в п’яти образах, також на сцені змінювалися декорації.

Фото: Антон Кулаковський