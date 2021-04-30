Російська акторка Єлизавета Арзамасова повідомила про вагітність. Вона чекає первістка від чоловіка, фігуриста Іллі Авербуха.

26-річна Арзамасова поділилася відео, на якому постала з округленим животиком в обіймах 47-річного Авербуха.

– Ділимося нашою радістю самі, доки нас у цій радості не почали викривати пильні спостерігачі. Усім гарного дня, бережіть одне одного, – підписала публікацію Єлизавета.

Арзамасова і Авербух

Єлизавета Арзамасова і Ілля Авербух повідомили про своє весілля в грудні 2020 року.

У спортсмена вже є син Мартін від першого шлюбу з фігуристкою Іриною Лобачовою. Для Арзамасової ця дитина стане першою.

Фото: Єлизавета Арзамасова