Хто їде на Євробачення 2021 від України

Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2021 у Роттердамі представлятиме електро-фолк гурт Go-A.

Колектив здобув перемогу у нацвідборі на Євробачення-2020 з піснею Solovey, але тоді захід був скасований у зв’язку з пандемією коронавірусу. Згідно з правилам, у 2021 році учасники мають представити іншу композицію.

Новим конкурсним треком для Go-A став Шум. Щоб брати участь у Євробаченні, гурту довелося скоротити хронометраж композиції, зняти нову відеороботу, а також відмовитися від використання слів з народних пісень.

Go-A виступатимуть 18 травня у першому півфіналі під 15-м номером. І вперше за 15 років на сцені Євробачення прозвучить україномовна пісня. Дивитися онлайн-трансляцію конкурсу можна буде на телеканалі СТБ.

Ставки букмекерів на Євробачення 2021

Згідно з міжнародними прогнозами букмекерів на Євробачення 2021 переможцем конкурсу може стати представник Мальти – співачка Destiny.

На другому місці розташувалася Франція, а третє місце займає представник Швейцарії. Україна в рейтингу букмекерів посідає 16 місце.

Фото: Катерина Павленко