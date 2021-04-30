Співак Jah Khalib і гурт Агонь презентували спільний трек Гори-гори.

За словами учасника гурту Агонь Антона Савлепова, трек Гори-гори – це ода дітям, в якій вони співають про батьківську турботу та любов, оберігаючи душі своїх народжених і майбутніх дітей.

– Ми хочемо, щоб наші діти жили легко та безтурботно в мирі й радості, і нехай все у них трапляється з волі провидіння. Гори-гори – це капсула часу майбутньому поколінню, в якій запечатаний сенс любові та підтримки, – сказав Савлепов.

Другий учасник музичного колективу Агонь Костянтин Боровський розповів, що початкова версія синглу мала іншу спрямованість, але Jah Khalib запропонував змінити текст.

– Вперше почув Гори-гори в демо-версії й мене зачепив приспів. Саме завдяки йому і народилася ідея колаборації з гуртом Агонь. За годину було зроблене нове аранжування в соул-стилістиці, а приспів, який нагадує дитячу пісню, підказав подальший напрямок у роботі над треком, – зізнався Jah Khalib.

Також для композиції був записаний дитячий хор. Jah Khalib наголосив, що ця пісня для нього особлива, оскільки він дуже хоче дітей.

MARUV і Кіркоров презентували кліп

Співачка MARUV і співак Філіп Кіркоров презентували спільний кліп на пісню Komilfo.

У відеоролику MARUV постала в образі сексуальної медсестри з зеленим волоссям, яка насильно утримує Філіпа в психіатричній лікарні, годує його таблетками та возить в інвалідному візку.

Фото: прес-служба гурту Агонь