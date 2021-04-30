До Великодня заведено готувати традиційні або не дуже паски. Українські артисти не виняток. Хтось сам вивів ідеальний рецепт своєї паски, а хтось використовує для приготування фамільні інструкції.

Факти ICTV зібрали три найкращі рецепти пасок від українських знаменитостей.

Рецепт паски від Alena Omargalieva

– Для мене Великдень – це сімейне свято. Зазвичай ми з Тамерланом і сином Тимуром їдемо на вихідні в Черкаси до моїх батьків і сестри, а відтак – до батьків чоловіка в Одесу. Але цього року так виходить, що всі великі свята ми зустрічаємо на сцені. І на Новий рік, і на 8 березня були на гастролях, і на Великдень будемо виступати, – розповіла Фактам ICTV Alena Omargalieva.

Співачка додала, що після гастролей вони з чоловіком обов’язково вирушать до рідних.

– У нас в родині є традиція пекти паску за сімейним рецептом мами. Щороку я, мама, сестра готуємо святкову випічку, кожна прикрашає по-своєму. Ділюся з вами нашим сімейним рецептом, – зазначила Alena Omargalieva.

Тісто для паски:

борошно – 500 г;

дріжджі – 40 г;

яйця – 8 шт.;

молоко – 280 мл;

цукрова пудра – 1 склянка;

вершкове масло – 200 г;

дрібка солі;

горіхи, цукати;

глазур.

Спосіб приготування:

Змішайте дріжджі, 1 столову ложку борошна та 1 ложку цукрової пудри з трохи розігрітим молоком (3 склянки). Дайте опарі трохи постояти. Після того, як опара підніметься вдвічі, додаємо сіль, яйця та молоко, яке у нас залишилося. Далі просіваємо борошно і замішуємо тісто. Накриваємо тісто, ставимо в тепле місце. Коли тісто підніметься, то поступово додайте розтоплене масло (вже після того, як воно охололо). Наприкінці вимішування додайте цукати, подрібнені горіхи. Заповніть форми для випікання тістом на 50% і залиште їх ще на 1,5-2 год (щоб тісто піднялося). Ставимо форми з тістом у духовку, нагріту до 180-200 градусів, на 30-40 хвилин. І залишається тільки прикрасити паску: покрити її глазур’ю, посипати цукатами або прикрасити шматочками фруктів.

Смачного!

Рецепт паски від співачки Аліни Гросу

Склад опари:

дріжджі – свіжі/сухі (100г / 50 г);

цукор – 1 ст. ложка;

борошно – 1 ст. ложка;

молоко – 1 стакан.

Склад тіста:

молоко – 600 мл;

цукор – 500 г;

ванілін і дрібка солі;

цедра двох лимонів і двох апельсинів;

жовтки – 10 шт.;

борошно – 1,5 кг;

вершкове масло – 200 г;

сметана – 150 г;

родзинки чорний і білий – 250 г;

коньяк – 100 г.

Склад глазурі:

желатин – 1 пакет;

вода – 6 ст. ложок;

цукор – 1 стакан;

лимон – 1 чайна ложка;

ваніль – кілька крапель.

Спосіб приготування:

За кілька годин до приготування замочуємо родзинки в теплій воді з коньяком (1/1). Зчищаємо цедру з апельсинів і лимонів. Це теж краще зробити заздалегідь.

Опара: у нагріте молоко додаємо дріжджі та мнемо їх руками до повного розчинення, щоб не залишилося грудочок. Миску з опарою ставимо в тепле місце на 10-20 хвилин.

Тісто: молоко ставимо на плиту, додаємо в нього цукор, ванілін і сіль. Перемішуємо до розчинення цукру. Збиваємо жовтки, до них додаємо розтоплене масло, цедру, сметану, молоко з цукром.

В опару додаємо просіяне борошно та заливаємо наші рідкі інгредієнти. Ізюм виймаємо з води, просушуємо паперовим рушником, присипаємо борошном і додаємо в тісто. Насамперед, якщо є кухонний комбайн, можна місити за допомогою нього, а потім домісити тісто руками, близько 10 хвилин. Не важливо, чи приставатиме тісто до рук. Паски все одно вийдуть. Головне не перестарайтеся, не потрібно, щоб тісто вийшло збитим, навпаки воно має бути повітряним. Тому навіть велика паска буде легкою.

Після того як тісто замісили, присипаємо його зверху борошном, накриваємо рушником і залишаємо піднятися. Зазвичай це відбувається вже через 15-20 хвилин. Виймаємо наші формочки, змащуємо вершковим маслом і викладаємо в них тісто, але тільки у половину форми, не до верху, інакше паски втечуть. Присипаємо знову борошном і залишаємо піднятися. Десь через хвилин 15 ставимо паски в розігріту духовку до 180 градусів на 45 хвилин.

Глазур: заливаємо желатин двома столовими ложками води. У сотейник висипаємо цукор, додаємо чотири столові ложки води і ставимо на вогонь до його повного розчинення. Знімаємо з вогню, додаємо желатин, теж його розчиняємо. Збиваємо міксером до білих смуг, які залишатимуть лопаті на масі. Додаємо лимон і ванілін. Змащуємо наші теплі паски і прикрашаємо на свій смак.

Приємного апетиту і щасливого Великодня!

Рецепт паски від Олі Полякової

Склад:

молоко – 300 г;

борошно – 1,8 кг;

яйця – 18 шт.;

цукор – 0,5 кг;

вершкове масло – 0,5 кг;

родзинки – 300 г;

коньяк – 50 г;

дріжджі, ваніль, цукрова пудра.

Спосіб приготування:

Півтора пакетика дріжджів потрібно залити теплим молоком, а потім додати борошно і розмішати. Опару поставити в розігріту до 50 градусів духовку.

Для тіста потрібно взяти 550 г цукру, білки 14 яєць і жовтки 18 яєць. Цукор потрібно розділити порівну в ємності з білками та жовтками. Далі збиваємо все до пінки. Не забудьте залити коньяком родзинки, щоб вони встигли набрякнути.

Через 20 хв в опару потрібно додати збиті білки і жовтки з цукром, що м’яке масло та борошно. За словами співачки, тісто має бути рідкуватим.

Також до тіста потрібно додати трохи оливкової олії. Потім дістаньте родзинки, обваляйте в борошні і висипте в тісто. Щоб тісто трохи підійшло, поставте його в духовку, розігріту до 30-40 градусів.

Форми краще змастити оливковою олією або смальцем. Наповнюємо їх на третину і відправляємо випікатися на 1,5 години в духовку, розігріту до 40 градусів. Паски за цей час мають сильно піднятися. Потім виймаєте їх з духовки, розігріваєте її до 200 градусів і повертаєте паски назад. Допікати їх потрібно ще 35 хв.

Рецепти сирної паски

Також на Великдень господині люблять готувати запашні паски з сиру.

Рецепт сирної паски – дивіться у нашому матеріалі.